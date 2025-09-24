“ซอสป้าละมัย” จาก SME ท้องถิ่น สู่ห้างใหญ่ด้วยพลัง SME Privilege

ในโลกธุรกิจอาหาร ซอสปรุงรสถือเป็นหนึ่งใน “พระเอกหลังครัว” ที่ขาดไม่ได้ และหนึ่งในแบรนด์ไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องคือ ซอสปรุงอาหารตราป้าละมัย (Pa Lamai) ผลิตโดย บริษัท มีดี กรุ๊ป 2022 จำกัด ภายใต้การบริหารของ “นายอนุศาสตร์ สระทองเวียน” ผู้ประกอบการที่ใช้โอกาสจากโครงการ SME Privilege ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย
จุดเริ่มต้นและแรงผลักดันพร้อมโอกาสที่แตกต่าง
“อนุศาสตร์” เล่าว่า การเข้าร่วมโครงการฯ เริ่มจากการเป็นสมาชิก สสว. และได้เห็นกิจกรรมจากสื่อออนไลน์และเฟซบุ๊กของโครงการ SME Privilege จึงตัดสินใจเข้าร่วม เพราะเห็นว่ามีโอกาสขยายตลาด เข้าห้าง และแม้แต่การส่งออกได้ถ้ามีความพร้อม ซึ่งตรงกับความต้องการของธุรกิจในช่วงนั้น และจากการเข้าร่วมกิจกรรม SME Privilege และโครงการที่เกี่ยวข้อง ทำให้ซอสป้าละมัยมีโอกาสเข้าสู่ ห้างบิ๊กซีและเดอะมอลล์ โดยเฉพาะกรณีเดอะมอลล์ที่ได้รับสิทธิพิเศษจาก SME Privilege ในการเปิดบัญชีคู่ค้าจากค่าธรรมเนียม 30,000 บาท เหลือเพียง 10,000 บาท ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนและสร้างโอกาสให้ SME เข้าสู่ระบบห้างค้าปลีกได้ง่ายขึ้น
ความประทับใจ ข้อเสนอแนะ และมุมมองต่อ SME ไทย
แม้จะเข้าร่วมโครงการภาครัฐหลายครั้ง แต่ “อนุศาสตร์” ยอมรับว่ากิจกรรมของ SME Privilege จัดได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านการประชุม สถานที่ และการดูแล แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา นั่นคืออยากให้มี Matching กับ Supplier หรือ Trader รายใหญ่ มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก เช่น บิ๊กซี หรือผู้ประกอบการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีโอกาสเชื่อมต่อกับตลาดที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
“ในฐานะผู้ประกอบการ SME Privilege มีสิทธิประโยชน์มากมาย แต่หัวใจสำคัญคือ ผู้ประกอบการเองต้องเข้าใจธุรกิจของตัวเอง ต้องรู้ Target ของตัวเองและวิธีพัฒนาที่เหมาะสม โครงการจะเป็นแรงเสริมที่ช่วยให้ก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้อย่างมั่นคง สิ่งสำคัญคือ SME ต้องพร้อมที่จะพัฒนาและใช้โอกาสที่โครงการมอบให้อย่างเต็มที่ เมื่อทำได้ ก็จะเห็นการเติบโตที่จับต้องได้และเข้มแข็งขึ้น” อนุศาสตร์ทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
ทั้งนี้ SME Privilege เป็นโครงการของ สสว. ที่มุ่งเน้นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ 3 มิติหลัก คือ ส่วนลดสินค้าและบริการ ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ผ่านการลงนามความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐ กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตรวจสอบและเลือกใช้สิทธิพิเศษต่างของ SME Privilege ผ่าน แอปพลิเคชัน SME Connext ของ สสว. ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสสว. ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการต่อไปให้มากยิ่งขึ้น และยังคงเคียงข้าง SME เป็นคู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เติบโตและเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน