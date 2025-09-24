“ฮาดาชาห์” จากน้ำพริกปลาดุกฟูไอเดียใหม่ สู่ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เติบโตด้วย SME Privilege

ในยุคที่อาหารไทยไม่เพียงเป็นเรื่องรสชาติ แต่ยังต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและสะดวกสบาย น้ำพริกปลาดุกฟู “แบรนด์ฮาดาชาห์” กลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่จับใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ด้วยคอนเซ็ปต์ “น้ำพริกพกพา กินได้ทุกที่”
จุดเริ่มจากความฝันของนักเรียน
“ฮาดาชาห์ ทัชธาดา” เจ้าของแบรนด์ เล่าด้วยรอยยิ้มว่า ธุรกิจนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่ โดยเริ่มทำตั้งแต่ตอนเรียนระดับมัธยม เมี่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ก็ทำขายไปด้วย กินเองไปด้วย สินค้าดี คนชอบ ทำให้เริ่มมีรายได้จนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ไม่ต้องขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่ โดยน้ำพริกฮาดาชาห์แตกต่างจากน้ำพริกแบบดั้งเดิมที่เป็นน้ำ ๆ แต่ถูกพัฒนาให้เป็น น้ำพริกแห้ง กินง่าย พกง่าย แค่มีข้าวและไข่ต้มก็อร่อยได้ทันที ปัจจุบันนอกจากขายปลีกและขายส่ง ยังรับผลิตแบบ OEM สำหรับผู้ที่อยากสร้างแบรนด์ของตัวเองอีกด้วย
ก้าวใหม่กับ SME Privilege
“ฮาดาชาห์ ทัชธาดา” เล่าต่อว่า โอกาสสำคัญที่ช่วยต่อยอดธุรกิจ มาจากการที่ สสว. ติดต่อเชิญให้เข้าร่วมโครงการ SME Privilege ก่อนหน้านี้ โดยเริ่มจากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บน Shopee ที่เป็นความร่วมมือกับ สสว. ซึ่งทำให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะออนไลน์ เมื่อได้เข้ามาในโครงการ SME Privilege จึงยิ่งได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งจากการอบรม สัมมนา และกิจกรรม Matching
“สิ่งที่ได้มากกว่าความรู้ คือการสร้างคอนเน็กชันกับ SME รายอื่น ๆ ได้รู้จักคนในวงการเดียวกันมากขึ้น ได้อัปเดตไอเดียใหม่ ๆ และเอามาปรับใช้กับแบรนด์ของเราในการทำสื่อและคอนเทนต์ นอกจากองค์ความรู้แล้ว สิ่งที่ประทับใจคือการดูแลจากเจ้าหน้าที่ และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดในโครงการช้อปปี้ หรือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนที่จับต้องได้จริง และช่วยให้เราโตเร็วขึ้น รวมถึงอยากให้เพิ่มการสอนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เทรนด์ใหม่ ๆ ไอเดียคอนเทนต์ และวิธีทำการตลาดที่อัปเดทเสมอ เพราะโลกออนไลน์เปลี่ยนไวมาก ถ้ามีการแชร์กันจะเป็นประโยชน์มาก รวมทั้งอยากเชิญชวนผู้ประกอบการทุกคนเข้ามาร่วมโครงการ SME Privilege เพราะนอกจากจะได้สิทธิประโยชน์มากมายแล้ว ยังได้พัฒนาตัวเองหลายด้าน และต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไปได้มากกว่าที่คิด” ฮาดาชาห์กล่าวย้ำ
ทั้งนี้ SME Privilege เป็นโครงการของ สสว. ที่มุ่งเน้นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการ 3 มิติหลัก คือ ส่วนลดสินค้าและบริการ ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ผ่านการลงนามความร่วมมือการให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SMEs ผู้รับบริการภาครัฐ กับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตรวจสอบและเลือกใช้สิทธิพิเศษต่างของ SME Privilege ผ่าน แอปพลิเคชัน SME Connext ของ สสว. ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสสว. ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการต่อไปให้มากยิ่งขึ้น และยังคงเคียงข้าง SME เป็นคู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เติบโตและเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน