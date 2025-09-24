สสว. เดินหน้า SME Privilege ปักธง “ไทยเจ้าภาพโซนอีคอมเมิร์ซอาเซียน”

สสว. ปักธง “ไทยเจ้าภาพโซนอีคอมเมิร์ซอาเซียน” ในมหกรรม Hunan (Changsha) Cross-border E-commerce 2025 เดินหน้า SME Privilege ชู Business Matching ดัน MSME ไทยบุกตลาดจีน พร้อมอัปเดตกฎระเบียบ GACC ฉลากสินค้าและมาตรฐานสุขอนามัยพืช
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม “มหกรรมแสดงสินค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน หูหนาน (ฉางซา) ปี 2025” ภายใต้ธีม “สินค้าคุณภาพก้าวสู่ระดับโลก หูหนานเชื่อมโยงโลก” ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาติหูหนาน (Mango Pavilion) ครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง 22,000 ตร.ม. ซึ่งจัดในรูปแบบ “5+1” คือ 5 โซนออฟไลน์ และนิทรรศการออนไลน์โดยโซนอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนมุ่งตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และให้ ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพ
นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า สสว. มีภารกิจผลักดัน MSME ไทยให้เติบโตแข็งแรงในและต่างประเทศ ผ่านการยกระดับขีดความสามารถ การเข้าถึงตลาดและแหล่งทุน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และภายใต้งาน SME Privilege ซึ่งครอบคลุม 3 มิติหลัก คือ ส่วนลดสินค้าและบริการ ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน โดย สสว. ได้เร่งต่อยอดโอกาสอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนสู่จีนตอนกลาง ด้วยแพลตฟอร์มจับคู่ธุรกิจคุณภาพและความร่วมมือเชิงระบบนิเวศ พาผู้ซื้อ 22 คน จาก 11 เครือข่าย และผู้ประกอบการไทย 44 คน จาก 20 บริษัท เข้าพบคู่ค้า เพื่อเสริมศักยภาพแบรนด์ไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคฉางซา ซึ่งมีกำลังซื้อสูงและให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความคุ้มค่า และสินค้าสุขภาพความงามที่ใช้ส่วนผสมธรรมชาติ
“สสว. ได้นำผู้ประกอบการและผู้ซื้อชาวไทยร่วมสังเกตการณ์ วิเคราะห์แนวโน้ม และโอกาสในการพัฒนาการสนับสนุน MSME ไทย เชื่อมต่อความร่วมมือที่ยกระดับจากการทำงานร่วมกับ สมาคมการค้าและการลงทุนอาเซียนสากล (ATITA) เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในโครงการ SME Privilege และได้วางแนวทางในการทำงานเชิงรุก ทั้งให้คำปรึกษามาตรฐาน กฎระเบียบจีน ออกแบบช่องทางตลาด การชำระเงินที่เหมาะสม ตลอดจนจับคู่กับแพลตฟอร์มและพาร์ตเนอร์ในจีน เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยยืนระยะในตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะหมวดสุขภาพความงาม อาหารเครื่องดื่ม และงานคราฟต์วัฒนธรรมไทย โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถตรวจสอบและเลือกใช้
สิทธิพิเศษต่างของ SME Privilege ผ่าน แอปพลิเคชัน SME Connext ของ สสว. ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดย สสว. ยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการต่อไปให้มากยิ่งขึ้น และยังคงเคียงข้าง SME เป็นคู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย เพื่อให้เติบโตและเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน”