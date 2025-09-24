10 ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยทุนชุมชน ประจำปี 2568

สืบเนื่องจาก โครงการอนุรักษ์พันธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงประชาชนทั่วไป โดยให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดทำ “โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยทุนชุมชน” เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนนนทบุรี ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากตันไม้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประยาชนภายในจังหวัดนนทบุรีและประชาชนทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประเภทต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสร้างสรรค์
โดยสามารถรับชมวีดิทัศน์ของผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างสรรค์/พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ประเภทต่างๆ ทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์ บะหมี่ใบหม่อน (ต้นหม่อน) https://youtu.be/63cUOvjY1-w
- ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรดับกลิ่นเท้าจากต้นหูเสือ (ต้นหูเสือ) https://youtu.be/6wx2AbysAII
- ผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติกจากมะม่วงยายกล่ำ (ต้นมะม่วงยายกล่ำ) https://youtu.be/HbwiKyYUkxQ
- ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรบรรเทาอาการปวดจากเพชรร้อยข้อ (ต้นเพชรร้อยข้อ) https://youtu.be/FeVSH_ZBWb8
- ผลิตภัณฑ์ ของตกแต่งห้องครัวจากต้นมะขาม (ต้นมะขาม) https://youtu.be/YsO-X_XbnLw
- ผลิตภัณฑ์ สครับธรรมชาติจากผิวมะกรูด (ต้นมะกรูด) https://youtu.be/LyJ3xonlcvw
- ผลิตภัณฑ์ น้ำยาบ้วนปากต้นกรวย (ต้นกรวย) https://youtu.be/LD5fVfs4FVg
- ผลิตภัณฑ์ ไส้อั่วจากปลายข้าว กข.43 (ต้นข้าว กข.43) https://youtu.be/rAOtG74QGzs
- ผลิตภัณฑ์ น้ำช่อชะมวง (ต้นชะมวง) https://youtu.be/nGAqX1HzqHg
- ผลิตภัณฑ์ เสื้อ Eco Print จากใบตะขบ (ต้นตะขบ) https://youtu.be/Q3PrX00XHjc