มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ผนึกกำลัง TSB และมูลนิธิยังมีเรา ส่งมอบน้ำดื่มและข้าวโอ๊ต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยุธยา–อ่างทอง

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมมือพันธมิตรภาคเอกชน ส่งต่อกำลังใจและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤต
วันที่ 24 กันยายน 2568 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมทีมงาน ได้ร่วมกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชน ประกอบด้วยน้ำดื่ม 600 ขวด จากบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด มูลค่า 21,000 บาท และข้าวโอ๊ต จำนวน 600 ถุง มูลค่า 120,000 บาท จากบริษัท แวลู่พลัส รีเทล จำกัด, ขนมเส้นบุกปรุงรสหม่าล่า 36,000 ซอง มูลค่า 360,000 บาท จากบริษัท ไบ่ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 501,000 บาท โดยสิ่งของทั้งหมดถูกส่งต่อผ่านมูลนิธิยังมีเรา เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบอุทกภัยสามารถเข้าถึงสิ่งจำเป็นและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันได้ โดยมี นางสาวสุชาวดี ณัฐเสณี เจ้าหน้าที่มูลนิธิยังมีเรา เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีข่าวท็อปนิวส์
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ เปิดเผยว่า น้ำดื่ม ข้าวโอ๊ต และ ขนมเส้นบุกที่นำมามอบให้ในวันนี้ เราตั้งใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับการบริโภค เก็บรักษา และขนย้ายได้สะดวก อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน เพื่อให้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้จริง มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ที่ประสบภัยในทุกพื้นที่ และอยากเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดี การส่งมอบสิ่งของในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า แต่ยังเป็นการแสดงพลังแห่งการแบ่งปันและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในยามที่สังคมเผชิญวิกฤต มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังคงเดินหน้าสนับสนุนและส่งต่อความช่วยเหลือต่อไป เพื่อให้คนไทยให้ก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้