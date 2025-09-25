PEA คว้ารางวัล “องค์กรต้นแบบสิทธิมนุษยชน” ปี 2568 ระดับดีเด่น ประเภท รัฐวิสาหกิจ

นายมนต์ชัย ดานุโพธิ์บริบูรณ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 ระดับดีเด่น ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ณ ห้อง Asawin Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2568 จัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม รวมถึงศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน บูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนเข้ากับการทำงาน รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน
ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
