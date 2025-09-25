MASTER คว้า 3 รางวัลเกียรติบัตร ตอกย้ำมาตรฐานองค์กรคุณภาพระดับประเทศ

MASTER คว้า 3 รางวัลเกียรติบัตรสำคัญ อาทิ สถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน พร้อมรางวัลผ่านเกณฑ์ HAS การบริหารจัดการห้องน้ำให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และรับรางวัลมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 สะท้อนความมุ่งมั่นองค์กรที่น่าเชื่อถือยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การดูแลบุคลากร การบริการ และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ หรือ MASTER ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ผู้นำอันดับต้นของอุตสาหกรรมด้านความงามในไทยและเอเชีย ในฐานะ Regional Company เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นรักษาการเติบโตทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากร ความปลอดภัยของข้อมูล และคุณภาพมาตรฐานบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดย 3 รางวัลเกียรติบัตรที่ MASTER ได้รับ มีดังนี้ รางวัลเกียรติบัตรที่ 1: MASTER รับมอบประกาศนียบัตรสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2568 ระดับประเทศปีที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สะท้อนถึงมาตรฐานดูแลบุคลากร พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
รางวัลเกียรติบัตรที่ 2: MASTER รับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานเกณฑ์ HAS (Healthy Accessibility Safety) ประจำปี 2568 จากสำนักงานเขตดุสิต ซึ่งมอบแก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินและบริหารจัดการให้ห้องน้ำมีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานเกณฑ์ HAS
รางวัลเกียรติบัตรที่ 3: MASTER รับมอบประกาศนียบัตร ISO/IEC 27001:2022 จาก S.O.S NS COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สะท้อนถึงการดูแลและปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหวขององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ และการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
การได้รับ 3 รางวัลเกียรติบัตรข้างต้น ไม่เพียงการันตีถึงมาตรฐานและคุณภาพองค์กร แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ภาครัฐและสังคมมีต่อ รพ.มาสเตอร์พีช ที่พร้อมพัฒนาและยกระดับบริการ รวมถึงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เติบโตเคียงคู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง