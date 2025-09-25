365 วัน กับการทำงานหลังเกษียณของคุณลุงอุ๊-ธนวัฒน์ ซีเจ มอร์ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า

365 วัน กับการทำงานหลังเกษียณของ คุณลุงอุ๊-ธนวัฒน์ พนักงานในโครงการซีเจ มอร์ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า เชื่อ!! การ ‘ซัพพอร์ต’ ยังมีความหมายเสมอ
ซีเจ มอร์ (CJ MORE) เชื่อว่าพลังของผู้สูงวัยยังเปล่งประกายได้เสมอ ยังคงเดินหน้าโครงการ ซีเจ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้กลับมาทำงานอีกครั้ง ในร้านซีเจ มอร์ โดยมุ่งหวังให้วัยเก๋า อายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป ได้ใช้ทักษะ ประสบการณ์ และหัวใจในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคมรอบข้าง
อีกหนึ่งในเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจของหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่าง คุณธนวัฒน์ เธียรวรรณ หรือ “คุณลุงอุ๊” วัย 61 ปี อดีตพนักงาน IT Support ที่เคยดูแลทั้งระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ไปจนถึงสาขาในระดับภูมิภาค หรือที่เรียกว่า Regional IT Support ขององค์กรใหญ่มานานกว่า 25 ปี แถมยังเสริมรายได้ด้วยการเป็นติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์
หลังเกษียณอายุจากงานประจำ คุณลุงอุ๊ได้พักผ่อนอยู่บ้านเพียงช่วงสั้น ๆ ก่อนจะรู้สึกว่าใจยัง “อยากทำอะไรสักอย่าง” วันหนึ่งระหว่างรอกาแฟที่ร้านบาว คาเฟ่ (BAO CAFÉ) ที่ซีเจ มอร์ จึงลองถามเล่น ๆ ว่า “รับคนชงกาแฟไหม” คำถามนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาทำงานอีกครั้งในวัย 61 ปี ณ ซีเจ มอร์ สาขาหมู่บ้านศิรินคร พหลโยธิน 54/1 กรุงเทพฯ
และจากวันนั้นถึงวันนี้ คุณลุงอุ๊ทำงานครบ 1 ปีเต็มกับซีเจ มอร์ แล้ว และสิ่งที่ทำให้ใจยังเดินต่อได้ในทุกเช้า “การที่ได้ซัพพอร์ตคนอื่น แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ อย่างการชงกาแฟให้ลูกค้าก็ตาม มันเติมแรงกายแรงใจให้ผมทุกวัน” กว่า 365 วันที่ผ่านมา คุณลุงอุ๊ยังคงเป็น “ผู้ซัพพอร์ต” ตลอดมา ทั้งการชงเมนูเครื่องดื่ม หรือแม้แต่การช่วยอธิบายความคุ้มค่าของโปรโมชันสินค้าให้กับลูกค้าในแบบที่คุณลุงถนัด
“สำหรับใครที่เกษียณแล้ว ผมอยากบอกว่า…แค่เปิดใจมาสมัคร โครงการซีเจ ซีเนียร์ พลัส วัยเก๋า ของซีเจ มอร์ คุณอาจได้เจอสิ่งใหม่ ๆ ที่เรียบง่าย แต่มีความหมายกว่าที่คิด อย่างผม แค่ได้ชงกาแฟให้ลูกค้า ได้รับคำขอบคุณเล็ก ๆ ทำให้ใจฟูแล้วครับ” คุณลุงอุ๊ กล่าวด้วยรอยยิ้ม
ซีเจ มอร์ เชื่อว่า…การให้คุณค่ากับผู้สูงวัย ไม่ใช่แค่การให้เขากลับมาทำงาน แต่คือการสร้างพื้นที่แห่งการยอมรับ ให้พวกเขาได้รู้ว่า “พวกเขายังมีความหมาย และยังคงมีพลังที่จะมอบให้กับโลกใบสังคมนี้”