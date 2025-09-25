จากวิสัยทัศน์สู่การลงมือทำ Thailand LAB INTERNATIONAL 2025

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL, BioAP INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2025 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความสำเร็จ ดึงดูดผู้เข้าชมงานเชิงธุรกิจ 12,273 ราย จาก 51 ประเทศ ตลอด 3 วัน มีผู้บรรยายหลัก 230 ท่าน นำเสนอ 75 หัวข้อที่น่าสนใจต่อผู้เข้าร่วมประชุม 3,907 คน ขณะเดียวกันมีผู้แสดงสินค้า 277 ราย จัดแสดงกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ งานนี้ยังเป็นเวทีให้เกิดการจับคู่ธุรกิจสำเร็จถึง 463 ครั้ง ตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี โดยประเทศ/ภูมิภาคที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด ได้แก่ ไทย จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย สิงคโปร์ เมียนมา ญี่ปุ่น เวียดนาม และไต้หวัน
ทั้งสามงานยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนและบทบาทในตลาดโลก ด้วยการนำเอาพาวิลเลียนและพันธมิตรนานาชาติมาสู่กรุงเทพฯ โดยสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ “Thailand 4.0” ความต้องการด้านบริการสุขภาพและการวินิจฉัยโรคที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วภูมิภาค
เปิดตัว Bio+ HealthTech INTERNATIONAL 2026 ยกระดับเชิงกลยุทธ์สู่วงการไบโอเทคและเฮลท์เทคของเอเชีย
ขอแนะนำงาน Bio+ HealthTech INTERNATIONAL 2026 — แพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวของ BioAP INTERNATIONAL และ Health & Innovation Asia ซึ่งไม่ใช่เพียงการรวมงาน แต่เป็นการยกระดับเชิงกลยุทธ์และการบรรจบกันอย่างทรงพลังระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีด้านสุขภาพสู่เวทีนานาชาติที่เป็นหนึ่งเดียว ออกแบบมาเพื่อผลักดันเอเชียเข้าสู่ยุคใหม่ของนวัตกรรม การวิจัย และความร่วมมือด้านสุขภาพ
ประกาศอย่างเป็นทางการ: การจัดงานในปี 2569
Thailand LAB INTERNATIONAL, Bio+ HealthTech INTERNATIONAL และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2569 ณ ฮอลล์ EH 102–104 ไบเทค กรุงเทพฯ เข้าร่วมกับเราในแพลตฟอร์มชั้นนำของเอเชียด้านนวัตกรรมห้องปฏิบัติการ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ www.thailandlab.com