NT ผนึก สจล. จัด Workshop หนุนเยาวชนไทยสร้างธุรกิจเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดย NT Satellite Solutions ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัดงาน Workshop โครงการประกวดแผนธุรกิจอวกาศ SPACE QUEST 2025 ให้แก่นักศึกษา 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากผู้สมัครทั้งหมด 55 ทีม เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ห้อง NT Auditorium สำนักงานใหญ่ NT โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนไทยในการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจในเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy)
เปิดโครงการด้วยวิสัยทัศน์การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต
นายธเนศ เฉลิมวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมและดาวเทียม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS ไปจนถึงการพยากรณ์อากาศ โดย OECD ได้คาดการณ์ไว้ว่าเศรษฐกิจอวกาศจะเติบโตแบบก้าวกระโดด ประเทศที่ตระหนักถึงความสำคัญ และเตรียมแผนพัฒนาทั้งในแง่ของบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับเศรษฐกิจอวกาศก่อน ก็จะได้เปรียบอย่างมาก การที่ NT จัดโครงการ SPACE QUEST 2025 ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโต ของอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต ซึ่งเราอาจจะเห็นอาหารที่ปลูกในอวกาศ ยารักษาโรคที่ผลิตในสภาวะ ไร้แรงโน้มถ่วง เสื้อผ้าที่ทอด้วยเทคโนโลยีอวกาศ และแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่จะพาเราไปเยือนดาวอื่นๆ”
ครบครันด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้า
Workshop ครั้งนี้ได้รวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำและผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมอวกาศ ได้แก่:
- ดร. โพธิวัฒน์ งามขจรวิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (RAE) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำเสนอหัวข้อ “นวัตกรรมอวกาศ : จากแนวคิดสู่ความจริง”
- รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง “From Space to Marketplace” และ “Make it the Success” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอวกาศมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
- น.ท.รศ.ดร. ปริญญา อนันตชัยศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีออส ออร์บิท จำกัด แชร์ประสบการณ์ “Space Economy Experience and Inspiration” จากผู้ประกอบการจริงในอุตสาหกรรมอวกาศ
- รองศาสตราจารย์ ดร. วรุธ ปานนักฆ้อง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายทอดเรื่อง “Industrial Innovation Process: From Concept to Commercial Products/Services”
พัฒนาธุรกิจอวกาศหลากหลายสาขา
ผู้เข้าร่วม Workshop จะได้ลงมือพัฒนาแนวคิดธุรกิจอวกาศที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบดาวเทียมที่ช่วยเกษตรกรไทยเพิ่มผลผลิต ระบบ AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ แอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงโลกและอวกาศเข้าด้วยกัน ไปจนถึงธุรกิจท่องเที่ยวอวกาศแนวใหม่ โครงการ Space Quest 2025 นี้สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจอวกาศ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต การร่วมมือระหว่าง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของไทย โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจอวกาศในทศวรรษหน้า
นอกจากการ Workshop โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้ว ยังมอบทุนสนับสนุนทีมละ 15,000 บาท สำหรับการต่อยอด Business Model เพื่อส่งเสริมให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง
ทั้งนี้ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 10 ทีม มีกำหนดนำเสนอแนวคิดธุรกิจต่อคณะกรรมการรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ เพื่อชิงรางวัลและโอกาสในพัฒนาแนวคิดสู่การลงทุนจริง
