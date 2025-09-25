ค่ำคืนสุดพิเศษที่รวมผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาหรูจากทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลา ปรากฏการณ์งานนาฬิกาหรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น Luxury Watch Destination ศูนย์รวมแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกที่มากที่สุดในประเทศไทย มุ่งมั่นผลักดันและยกระดับให้ประเทศไทยสู่การเป็น “ศูนย์กลางวัฒนธรรมนาฬิกา” แห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานเฉลิมฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “SIAM PARAGON BANGKOK WATCH WEEK : OPENING CEREMONY” เชิญผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาหรูจากทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลา พร้อมต้อนรับการมาถึงของ “SIAM PARAGON BANGKOK WATCH WEEK 2025” ปรากฏการณ์งานนาฬิกาหรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในค่ำคืนสุดพิเศษเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ณ สยามพารากอน งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์นาฬิการะดับโลกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งไว้มากที่สุด อาทิ Mr. Nicholas Gong (MD APAC, A. Lange & Söhne), Mr. Joseph Munoz (Director, Bvlgari), Ms. Florence Inumaru (Director SEA, Boucheron), Mr. Karl-Fritz Scheufele (5th generation of founder, Chopard), Mr. Nicholas Rudaz (CEO, Franck Muller) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี ผู้บริหารแบรนด์นาฬิกาชั้นนำ ณิชยา เอครพานิช และพันธมิตรผู้จัดงาน – สุพรทิพย์ พงศาชำนาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มาร่วมงานด้วย โดยมี ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ พร้อมด้วย
ผู้บริหาร อาทิ แคโรไลน์ เมอร์ฟีย์, ทิพาณัท เลณบุรี และ ธณพร ตันติยานนท์ ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความอบอุ่น ภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและไดนามิกที่เหล่าผู้บริหารจากแบรนด์ต่าง ๆ มาพบปะสังสรรค์พร้อมเพลิดเพลินไปกับโชว์พิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราของงานเลี้ยงค็อกเทลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ นับเป็นค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ของวงการนาฬิกาลักชัวรีไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีบุคคลสำคัญในแวดวงนาฬิกาหรูระดับโลกมารวมตัวกันมากที่สุดครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองให้กับวัฒนธรรมแห่งเรือนเวลา ณ สยามพารากอน