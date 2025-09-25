เปิดเบื้องหลัง “ธนชาตประกันภัย” คว้า 3 รางวัลใหญ่แห่งปี สะท้อนแนวคิด “วิชินี โอรพันธ์” ที่แตกต่างและลงมือทำจริง
แม้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง 1 ปี แต่นางวิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำพาองค์กรคว้า 3 รางวัลใหญ่ระดับประเทศและเอเชีย สะท้อนความเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และคุณค่าของแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในเวที Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 ธนชาตประกันภัยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ ได้แก่
- สาขาองค์กรดีเด่น (Corporate Excellence Award) สะท้อนความแข็งแกร่ง โปร่งใส และความไว้วางใจจากลูกค้า
- สาขาแบรนด์สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Brand Award) ตอกย้ำบทบาทแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจและคุณค่าแก่สังคม
ขณะเดียวกันยังคว้า รางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากสำนักงาน คปภ. สะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือและมั่นคง
“รางวัลทั้ง 3 รางวัลเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของธนชาตประกันภัยในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าให้กับทุกคน” — นางวิชินี โอรพันธ์
เชื่อในพลัง “คน” สร้างองค์กรที่เข้มแข็งจากภายใน กลยุทธ์สำคัญขององค์กร คือ การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานแบบมืออาชีพ โดยบริษัทได้ลงทุนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ทั้งด้านเทคนิค นวัตกรรม ภาวะผู้นำ และ soft skills พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขององค์กร
“เราเชื่อว่าเมื่อพนักงานเติบโต องค์กรก็เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ปักหมุดก้าวสู่ผู้นำ SMART Retail Insurer หนึ่งในเป้าหมายระยะยาวของธนชาตประกันภัย คือ การเป็นผู้นำด้าน SMART Retail Insurer โดยนำทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงใจ ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมประกันภัยและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
“เรามีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นมากกว่าบริษัทประกันภัย แต่ต้องการเป็น Smart Retail Insurer ที่พร้อมดูแลลูกค้าและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”