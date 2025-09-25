เนสกาแฟต่อยอดวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเย็น เปิดตัว “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์”

กรุงเทพฯ – 25 กันยายน 2568 – วันนี้ เนสกาแฟเปิดตัว “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” (Nescafé Concentrate Ready-to-Mix) กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ถือเป็นนวัตกรรมกาแฟเข้มข้นพร้อมชงครั้งแรกของเนสกาแฟในประเทศไทย มุ่งขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์กาแฟกลุ่มใหม่ภายใต้กลยุทธ์ระดับโลก เพื่อต่อยอดวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเย็นที่กำลังเติบโต โดยนวัตกรรม เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคอกาแฟกลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การดื่มด่ำกาแฟเย็นที่มีคุณภาพ สะดวกสบาย และสามารถสร้างสรรค์เมนูกาแฟต่าง ๆ ที่หลากหลายได้ในแบบของตัวเอง
“เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์” ทำจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและโรบัสต้าที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว และพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “มิกซ์สนุก คูลแบบเรา” มุ่งยกระดับประสบการณ์การดื่มกาแฟเย็นเสมือนยกคาเฟ่มาไว้ที่บ้าน ด้วยจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่ Cold – กาแฟเข้มข้นพร้อมชงที่ออกแบบมาเพื่อทำกาแฟเย็นโดยเฉพาะ Convenient – ชงง่ายสะดวกสบาย เพียงเทแล้วมิกซ์สนุกตามใจชอบ และ Creative – เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัด
เพื่อเปิดตัวแคมเปญครั้งนี้ เนสกาแฟจะเนรมิตถนนทรงวาด ย่านเยาวราช กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นถนนสุดฮิปที่ได้รับความนิยมในหมู่ Gen Z จัดงาน “เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ คอฟฟี่ เฮ้าส์ ปาร์ตี้” (NESCAFÉ Concentrate Ready-To-Mix Coffee Haus Party) ปาร์ตี้กาแฟสุดมันส์ช่วงกลางวัน ชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์มิกซ์สนุก คูลแบบเรา เป็นไวบ์ที่แรงสุดแห่งปีบนถนนทรงวาด ที่เพลย์อาร์ตเฮ้าส์ (PLAY Art House) ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 โดยปาร์ตี้กาแฟทั้งสามวันผสมผสานวัฒนธรรมกาแฟกับไลฟ์สไตล์และดนตรีอย่างลงตัว จับมือSabai Run Club และสวิงแดนซ์กับ Jelly Roll และการแสดงสดจากวง PROXIE วง PiXXiE พร้อมด้วยเจมส์ อลิน และวาเลนตินา พลอย
เนสกาแฟ คอนเซนเทรต เรดี้ทูมิกซ์ วางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ กูร์เมต์ วิลล่า ฟู้ดแลนด์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ ติ๊กต็อก ช้อปปี้ ลาซาด้า ในแบบขวด 500 มล. ชงได้ 5-10 แก้วต่อขวด มี 3 รสชาติ ได้แก่ เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง สูตรไม่มีน้ำตาล เอสเปรสโซเข้มข้นพร้อมชง รสหวานกลมกล่อม และ ลาเต้เข้มข้นพร้อมชง ในราคา 109 บาท