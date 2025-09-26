ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกัส–เอกกี้ แชมป์เทนนิสแมตช์พิเศษการกุศล TATP Charity Match และ TATP All Star 2025

กิจกรรมดีๆ ที่สายกีฬาและวงการบันเทิงรวมตัวกันสร้างความสนุกกับ TATP Charity Match และ TATP All Star 2025 ครั้งนี้นับเป็นสีสันพิเศษของ “สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส” ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันเทนนิสรายการสิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์ ครั้งที่ 25 โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กชนเผ่าลาหู่บนดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสร้างอาหารบนผืนป่าไม่ตาย

การแข่งขันเทนนิสการกุศล TATP Charity Match ครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างศิลปิน-ดาราและนักเทนนิสอาชีพ โดยแมตช์พิเศษนี้เป็นการจับคู่กันของพระเอกหนุ่ม “บอม” ธนิน มนูญศิลป์ และนักเทนนิสสาว “มาหยา” บุญญาอรุณเนตร ได้ดวลแร็กเกตกับคู่ของ หนุ่ม “ออกัส” วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ และ “นุ่น” กมลวรรณ บัวแย้ม ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่น โดยผลการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสี โดยคู่ของ ออกัส-นุ่น สามารถเฉือนเอาชนะคู่ของ บอม-มาหยา ไปได้อย่างหวุดหวิด 2-1 เซ็ต แต่สิ่งสำคัญกว่าชัยชนะในสนามคือยอดบริจาคที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนได้สูงถึง 50,000 บาท เพื่อส่งต่อกำลังใจและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ TATP All Star 2025 ที่รวบรวมศิลปินและดารามาร่วมโชว์ฝีมือการตีเทนนิสกันอย่างเต็มที่ อาทิ “ตี๋ วิวิศน์” หรือ ตี๋ AF4, “เขต ธาราเขต”, “เกี๊ยก วัทธิกร” นักแสดงหนุ่มจากช่อง 3 ฯลฯ โดยในรอบชิงชนะเลิศ เป็นการประชันฝีมือกันระหว่าง ดีเจเอกกี้ – เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ และ อู-ภาณุ สุวรรณโณ ซึ่งสุดท้ายแล้วชัยชนะก็ตกเป็นของ ดีเจเอกกี้ ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าแชมป์ไปครอง

