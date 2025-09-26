ออกัส–เอกกี้ แชมป์เทนนิสแมตช์พิเศษการกุศล TATP Charity Match และ TATP All Star 2025

กิจกรรมดีๆ ที่สายกีฬาและวงการบันเทิงรวมตัวกันสร้างความสนุกกับ TATP Charity Match และ TATP All Star 2025 ครั้งนี้นับเป็นสีสันพิเศษของ “สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส” ซึ่งเป็นหนึ่งในการแข่งขันเทนนิสรายการสิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์ ครั้งที่ 25 โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กชนเผ่าลาหู่บนดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสร้างอาหารบนผืนป่าไม่ตาย
การแข่งขันเทนนิสการกุศล TATP Charity Match ครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างศิลปิน-ดาราและนักเทนนิสอาชีพ โดยแมตช์พิเศษนี้เป็นการจับคู่กันของพระเอกหนุ่ม “บอม” ธนิน มนูญศิลป์ และนักเทนนิสสาว “มาหยา” บุญญาอรุณเนตร ได้ดวลแร็กเกตกับคู่ของ หนุ่ม “ออกัส” วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ และ “นุ่น” กมลวรรณ บัวแย้ม ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่น โดยผลการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสี โดยคู่ของ ออกัส-นุ่น สามารถเฉือนเอาชนะคู่ของ บอม-มาหยา ไปได้อย่างหวุดหวิด 2-1 เซ็ต แต่สิ่งสำคัญกว่าชัยชนะในสนามคือยอดบริจาคที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนได้สูงถึง 50,000 บาท เพื่อส่งต่อกำลังใจและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ TATP All Star 2025 ที่รวบรวมศิลปินและดารามาร่วมโชว์ฝีมือการตีเทนนิสกันอย่างเต็มที่ อาทิ “ตี๋ วิวิศน์” หรือ ตี๋ AF4, “เขต ธาราเขต”, “เกี๊ยก วัทธิกร” นักแสดงหนุ่มจากช่อง 3 ฯลฯ โดยในรอบชิงชนะเลิศ เป็นการประชันฝีมือกันระหว่าง ดีเจเอกกี้ – เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ และ อู-ภาณุ สุวรรณโณ ซึ่งสุดท้ายแล้วชัยชนะก็ตกเป็นของ ดีเจเอกกี้ ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้าแชมป์ไปครอง