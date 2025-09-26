ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิออทิสติกไทย เตรียมเปิดม่านจัดนิทรรศการ “It’s Ok to be Artist”

มูลนิธิออทิสติกไทย เตรียมเปิดม่านจัดนิทรรศการ “It’s Ok to be Artist” เผยพลังศิลปินออทิสติกกว่า 30 ชีวิต

 มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ Artstory By Autistic Thai จัดงานแถลงข่าวนิทรรศการ “It’s Ok to be Artist: เพราะทุกคนคือศิลปิน” ณ True Space สยามสแควร์ ซอย 2 ประกาศความพร้อมก่อนเปิดงานจริง งานนิทรรศการครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2568 ณ RCB Artery ชั้น 1 ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า “นิทรรศการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำเสนอความแตกต่างและศักยภาพทางศิลปะของศิลปินออทิสติกกว่า 30 คน ศิลปะคือภาษาสากลที่ทุกคนสามารถใช้ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการได้โดยไม่ถูกจำกัด ทุกผลงานจึงเป็นภาพสะท้อนของตัวตนและความงดงามที่แตกต่าง และนั่นคือหัวใจสำคัญของงานครั้งนี้”

ด้านนายวรัท จันทยานนท์ ผู้บริหารแบรนด์ Artstory By Autistic Thai กล่าวเพิ่มเติมว่า “นิทรรศการ It’s Ok to be Artist ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงผลงาน แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดให้สังคมได้เห็นพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของคนออทิสติก เราอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาค้นพบดีเอ็นเอความเป็นศิลปินในตัวเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Talk Section, Live Painting และ Workshop ทุกสุดสัปดาห์ ที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสและร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ไปพร้อมกับศิลปินออทิสติก”

สำหรับงานแถลงข่าวครั้งนี้ ยังมีไฮไลต์พิเศษจาก น้องศิลปินออทิสติกตัวแทน 4 คน ที่ได้มาบอกเล่ามุมมองการเป็นศิลปิน ถ่ายทอดการเดินทางตั้งแต่จุดเริ่มต้น ความท้าทาย และสิ่งที่ค้นพบระหว่างทาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนสำคัญที่ตอกย้ำพลังของศิลปะในการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ

นิทรรศการ “It’s Ok to be Artist: เพราะทุกคนคือศิลปิน” เปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2568 ณ River City Bangkok ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Artstory By Autistic Thai

 