มูลนิธิออทิสติกไทย เตรียมเปิดม่านจัดนิทรรศการ “It’s Ok to be Artist” เผยพลังศิลปินออทิสติกกว่า 30 ชีวิต
มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ Artstory By Autistic Thai จัดงานแถลงข่าวนิทรรศการ “It’s Ok to be Artist: เพราะทุกคนคือศิลปิน” ณ True Space สยามสแควร์ ซอย 2 ประกาศความพร้อมก่อนเปิดงานจริง งานนิทรรศการครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2568 ณ RCB Artery ชั้น 1 ริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก
นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า “นิทรรศการนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะนำเสนอความแตกต่างและศักยภาพทางศิลปะของศิลปินออทิสติกกว่า 30 คน ศิลปะคือภาษาสากลที่ทุกคนสามารถใช้ถ่ายทอดความคิดและจินตนาการได้โดยไม่ถูกจำกัด ทุกผลงานจึงเป็นภาพสะท้อนของตัวตนและความงดงามที่แตกต่าง และนั่นคือหัวใจสำคัญของงานครั้งนี้”
ด้านนายวรัท จันทยานนท์ ผู้บริหารแบรนด์ Artstory By Autistic Thai กล่าวเพิ่มเติมว่า “นิทรรศการ It’s Ok to be Artist ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงผลงาน แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดให้สังคมได้เห็นพลัง ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของคนออทิสติก เราอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาค้นพบดีเอ็นเอความเป็นศิลปินในตัวเอง ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Talk Section, Live Painting และ Workshop ทุกสุดสัปดาห์ ที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสและร่วมสร้างสรรค์งานศิลป์ไปพร้อมกับศิลปินออทิสติก”
สำหรับงานแถลงข่าวครั้งนี้ ยังมีไฮไลต์พิเศษจาก น้องศิลปินออทิสติกตัวแทน 4 คน ที่ได้มาบอกเล่ามุมมองการเป็นศิลปิน ถ่ายทอดการเดินทางตั้งแต่จุดเริ่มต้น ความท้าทาย และสิ่งที่ค้นพบระหว่างทาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนสำคัญที่ตอกย้ำพลังของศิลปะในการสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ
นิทรรศการ “It’s Ok to be Artist: เพราะทุกคนคือศิลปิน” เปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2568 ณ River City Bangkok ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Artstory By Autistic Thai