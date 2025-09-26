วัน แบงค็อก สนับสนุนนิทรรศการ Thailand Creative & Design Pop-up Showcase by MOC

วัน แบงค็อก มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ และวัฒนธรรมไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ ล่าสุดได้ร่วมสนับสนุนงาน “Thailand Creative & Design Pop-up Showcase” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “FORWARD: Evolving the new creative edge” นำเสนอศักยภาพของสินค้าและบริการสร้างสรรค์ไทยในหลากหลายมิติ โดยจัดแสดงผลงานของนักออกแบบทั้งหมด 35 แบรนด์ ครอบคลุมตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น สถาปัตยกรรม กราฟิกดีไซน์ ไปจนถึงศิลปะร่วมสมัย ผ่านการจัดแสดงใน 5 โซนหลัก ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจแห่งการสร้างสรรค์ การเคลื่อนไหวของดีไซน์ร่วมสมัย และ นิยามใหม่ของดีไซน์ไทย พร้อมด้วยโซนไฮไลต์ Pop-up Store by MOC ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสและเลือกสรรผลงานสุดสร้างสรรค์กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ โครงการ วัน แบงค็อก, นางสาวสุนันทา กังวานกุลกิจ (กลาง) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ม.ล. ภาสกร อาภากร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า, นางสาวทยิดา อุนบูรณะวรรณ (ซ้ายสุด) ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ Marionsiam และ นายอมรเทพ คัชชานนท์ (ขวาสุด) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบแบรนด์ AmoArte ร่วมพิธีเปิดงาน
เชิญชมงานได้ที่ The Storeys Square โครงการ วัน แบงค็อก ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 กันยายน 2568 งานนี้เข้าชมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย