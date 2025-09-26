ข่าวประชาสัมพันธ์

“สิงห์ฯ” คว้า Top Rising Brand แบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเติบโตสูงสุด 2025

“เบียร์สิงห์”, “โซดาสิงห์”, “น้ำดื่มสิงห์” และ “สิงห์ เลมอน โซดา” ผลิตภัณฑ์ในเครือบุญรอดฯ คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ FMCG ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในตลาด จากเวที Thailand Brand Footprint Awards 2025 จัดโดย Worldpanel by Numerator ในหมวด “Top Rising Brand” หรือแบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเติบโตสูงสุด โดยผลสำรวจพบว่าแบรนด์เครือบุญรอดฯ มียอดการเลือกซื้อรวมสูงถึง 92.1 ล้านครั้ง ตอกย้ำความสำเร็จด้านคุณภาพและความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

คุณธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า รางวัลนี้เกิดจากความไว้วางใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความผูกพันที่ผู้บริโภคมอบให้มาโดยตลอด ลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ในปี 2024 ผลิตภัณฑ์ในเครือบุญรอดฯ ทั้ง 4 แบรนด์ มียอดดัชนี Consumer Reach Points (CRPs) รวม 92.1 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 18.3 ล้านครั้งจากปีก่อน สะท้อนความไว้วางใจจากผู้บริโภค และการเติบโตจากการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งท่ามกลางการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่ม

ทั้งนี้รางวัล Brand Footprint Awards จัดโดย Worldpanel by Numerator บริษัทวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลกที่เชี่ยวชาญการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อจริง เพื่อยกย่องแบรนด์สินค้า FMCG ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อบ่อยและเข้าถึงครัวเรือนได้มากที่สุด โดยใช้ดัชนี CRPs เป็นตัวชี้วัด อาทิ จำนวนครัวเรือนที่ซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อซ้ำ และขนาดของประชากรในตลาด ซึ่งการที่สิงห์ฯ ได้รับรางวัลนี้ตอกย้ำถึงความภักดีและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

