สนตอ. แถลงจัด “ปิ่นหทัยรัน – ปิ่นหทัยโบว์ลิ่ง” โอกาสครบรอบ 88 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ได้จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึก 80 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆนี้
🩷เปิดตัว ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ท่านใหม่ล่าสุด กล่าวถึง Theme Unleash Potential ปลดปล่อยศักยภาพทุกท่าน เพื่อพัฒนาการศึกษา วิชาการ ให้แก่นักเรียน และเยาวชนของชาติ ที่มาจากอัตลักษณ์โรงเรียนว่า “ต.อ.ต้นกล้าของแผ่นดิน”
❤️ นอกจากด้านวิชาการ ได้ร่วมแบ่งปันแก่สังคมโดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่ง คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
🩷แถลงงาน ปิ่นหทัยโบว์ลิ่ง กิจกรรมแรกของวาระนี้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และถึงเวลารวมตัวกันเพื่อสังคม โดย พันเอก (พิเศษ) อนิรุท ละอองพันธ์
🩷แถลงงานวิ่ง “ปิ่นหทัยรัน” โดยคุณประกิต พนานุรัตน์ กรรมการบริหารและเลขาธิการ สภาสถาปนิก ประธานและกรรมการจัดการ “วิ่งสร้างเมือง” ที่โด่งดัง ตั้งแต่ปี 2017 ปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาพรวมของงาน Mascot น้องต้นกล้า น้องเกสร และเหรียญ ที่มาจากต้นจามจุรี (ต้นไม้ประจำโรงเรียน) ประเพณีวิ่งสามสระ และรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่มูลนิธิเพื่อนพึงภาฯ ยามยากสภากาชาดไทย
🩷ร่วมพูดคุยแรงบันดาลใจในการวิ่ง
จากคุณสบฤทัย ธีวรากร นักวิ่งมาราธอน ที่จะแบ่งปันประสบการณ์แรงบันดาลใจจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง แล้วกลับมาสู่การได้นักวิ่ง World Marathon Major 6 รายการ
💎แนวทางการดูแลสุขภาพ การเตรียมตัววิ่ง และผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็ง ถ้าต้องการกลับมาออกกำลังกายหนักอย่างการวิ่ง จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอย่างไร โดยนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ หรือ หมอก้อง
✅ในโอกาสครบรอบ 88 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะเปิดตัวบอลลูนยักษ์ โลโก้ 88 ปี สูงถึง 5 เมตร (วางไว้หน้าตึก) สุดน่ารัก ใน Theme : BFF Best Friend Forever และประกวดภาพ “มีม” พิงกัน ซบไหล่ ตามแบบโลโก้ 88 ปี
✅พิธีกรรับเชิญ โดย คุณอรวรรณ (กริ่มวิรัตน์กุล) ชูดี ผู้อำนวยการ
ฝ่ายข่าวในประเทศ สำนักข่าวไทย

