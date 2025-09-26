สนตอ. แถลงจัด “ปิ่นหทัยรัน – ปิ่นหทัยโบว์ลิ่ง” โอกาสครบรอบ 88 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ได้จัดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึก 80 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆนี้
เปิดตัว ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ท่านใหม่ล่าสุด กล่าวถึง Theme Unleash Potential ปลดปล่อยศักยภาพทุกท่าน เพื่อพัฒนาการศึกษา วิชาการ ให้แก่นักเรียน และเยาวชนของชาติ ที่มาจากอัตลักษณ์โรงเรียนว่า “ต.อ.ต้นกล้าของแผ่นดิน”
❤️ นอกจากด้านวิชาการ ได้ร่วมแบ่งปันแก่สังคมโดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งแก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่ง คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
แถลงงาน ปิ่นหทัยโบว์ลิ่ง กิจกรรมแรกของวาระนี้ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และถึงเวลารวมตัวกันเพื่อสังคม โดย พันเอก (พิเศษ) อนิรุท ละอองพันธ์
แถลงงานวิ่ง “ปิ่นหทัยรัน” โดยคุณประกิต พนานุรัตน์ กรรมการบริหารและเลขาธิการ สภาสถาปนิก ประธานและกรรมการจัดการ “วิ่งสร้างเมือง” ที่โด่งดัง ตั้งแต่ปี 2017 ปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาพรวมของงาน Mascot น้องต้นกล้า น้องเกสร และเหรียญ ที่มาจากต้นจามจุรี (ต้นไม้ประจำโรงเรียน) ประเพณีวิ่งสามสระ และรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่มูลนิธิเพื่อนพึงภาฯ ยามยากสภากาชาดไทย
ร่วมพูดคุยแรงบันดาลใจในการวิ่ง
จากคุณสบฤทัย ธีวรากร นักวิ่งมาราธอน ที่จะแบ่งปันประสบการณ์แรงบันดาลใจจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง แล้วกลับมาสู่การได้นักวิ่ง World Marathon Major 6 รายการ
💎แนวทางการดูแลสุขภาพ การเตรียมตัววิ่ง และผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็ง ถ้าต้องการกลับมาออกกำลังกายหนักอย่างการวิ่ง จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอย่างไร โดยนายแพทย์ สรวิชญ์ สุบุญ หรือ หมอก้อง
✅ในโอกาสครบรอบ 88 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะเปิดตัวบอลลูนยักษ์ โลโก้ 88 ปี สูงถึง 5 เมตร (วางไว้หน้าตึก) สุดน่ารัก ใน Theme : BFF Best Friend Forever และประกวดภาพ “มีม” พิงกัน ซบไหล่ ตามแบบโลโก้ 88 ปี
✅พิธีกรรับเชิญ โดย คุณอรวรรณ (กริ่มวิรัตน์กุล) ชูดี ผู้อำนวยการ
ฝ่ายข่าวในประเทศ สำนักข่าวไทย
