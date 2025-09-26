ข่าวประชาสัมพันธ์

ทรูแจ้งเตือน! ระวังถูกหลอกชวน “รับจ้างเปิดซิมม้า” ซิมม้า = อาชญากรรม เสี่ยงคุก-ปรับหนัก

กรุงเทพฯ 25 กันยายน 2568 – ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอแจ้งเตือน ระวัง อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพที่ชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ “รับจ้างเปิดซิมม้า”  แลกค่าตอบแทนเป็นเงิน  การรับจ้างเปิดซิมหรือนำซิมไปให้ผู้อื่นใช้ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568) ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีความผิด

บทลงโทษ :  ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีโทษอาญา หากเกี่ยวข้องกับการเปิดหรือใช้ “ซิมม้า”

  •    ผู้ว่าจ้าง : เสี่ยงจำคุกสูงสุด 5 ปี และปรับถึง 500,000 บาท
  •    ผู้รับจ้าง : เสี่ยงจำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับถึง 300,000 บาท

ทรู ขอเน้นย้ำ อย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนให้รับจ้างเปิดซิมทุกกรณี เพราะนอกจากจะเสียข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว ยังมีความผิดทางกฎหมายและอาจต้องรับโทษทั้งจำคุกและเสียค่าปรับจำนวนมาก