ทรูแจ้งเตือน! ระวังถูกหลอกชวน “รับจ้างเปิดซิมม้า” ซิมม้า = อาชญากรรม เสี่ยงคุก-ปรับหนัก

กรุงเทพฯ 25 กันยายน 2568 – ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอแจ้งเตือน ระวัง อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพที่ชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ “รับจ้างเปิดซิมม้า” แลกค่าตอบแทนเป็นเงิน การรับจ้างเปิดซิมหรือนำซิมไปให้ผู้อื่นใช้ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชกำหนดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568) ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีความผิด
บทลงโทษ : ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมีโทษอาญา หากเกี่ยวข้องกับการเปิดหรือใช้ “ซิมม้า”
- ผู้ว่าจ้าง : เสี่ยงจำคุกสูงสุด 5 ปี และปรับถึง 500,000 บาท
- ผู้รับจ้าง : เสี่ยงจำคุกสูงสุด 3 ปี และปรับถึง 300,000 บาท
ทรู ขอเน้นย้ำ อย่าหลงเชื่อคำเชิญชวนให้รับจ้างเปิดซิมทุกกรณี เพราะนอกจากจะเสียข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้ว ยังมีความผิดทางกฎหมายและอาจต้องรับโทษทั้งจำคุกและเสียค่าปรับจำนวนมาก