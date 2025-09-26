“กระบี่” ผนึกกำลัง สร้างชุมชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

“กระบี่” เดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลังสร้างชุมชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่มีเป้าหมายการขับเคลื่อนงานการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านมิติการทำงานประกอบด้วย มิติด้านการป้องกันยาเสพติด มิติด้านการปราบปรามยาเสพติด และมิติด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งแต่ละมิติจะมีตัวชี้วัดการขับเคลื่อน โดยบูรณาการกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดภายใต้มิติดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานมายังศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของจังหวัดต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดกระบี่ได้รับโล่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2568 ได้แก่ นายแพทย์วิรยุทธ สนธิเมือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตา บุคคลดีเด่นด้านการบำบัดรักษา พ.ต.ต.ณรงค์ อ่อนทอง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 บุคคลดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด และองค์กรดีเด่นด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ได้แก่ ชุมชนบำบัด ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายปรีชา สอิ้งทอง นายอำเภอเมืองกระบี่ นายนิรันดร์ ปราบอักษร ปลัดจังหวัดกระบี่ พ.ต.ต.ณรงค์ อ่อนทอง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.ที่ 426 ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) และตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติด(ยาบ้า) จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 186,150 เม็ด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดกระบี่ ได้จับกุมยาบ้ากว่า 1,300,000 เม็ด ครั้งนี้จับกุมได้อีกจำนวน 186,150 เม็ด ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานกันอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย พร้อมทั้งขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน โดยสำนักงาน ป.ป.ส.จะได้มีการขยายผลไปยังผู้ที่ี่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
“ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ มีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกวาดล้างจะดำเนินต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ขอให้ความมั่นใจว่าของกลางที่จับกุมได้นั้น สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเก็บรักษาไว้ที่คลังเก็บของกลางเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบอย่างรัดกุม ไม่มีการลักลอบนำวนออกไปขายใหม่ตามที่ประชาชนมีการเข้าใจกัน และเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วก็จะมีการเผาทำลายอย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมกันนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแส หรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมผนึกกำลังให้จังหวัดกระบี่ของเราเป็นชุมชนปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและสงบสุข สมกับคำขวัญของจังหวัดกระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวย้ำ