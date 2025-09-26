นิปปอนเพนต์” คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ “Climate Action Excellence”

“นิปปอนเพนต์” แบรนด์สีหนึ่งเดียวที่เหนือชั้นกว่า คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุด “Climate Action Excellence” โดย ส.อ.ท. พิสูจน์ความตั้งใจ การันตีองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืนในทุกมิติ
“นิปปอนเพนต์” แบรนด์สีนวัตกรรมเพียงหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมผู้ผลิตสีของไทย คว้ารางวัล “Climate Action Excellence” จากเวที “Climate Action Awards 2025” จัดโดยสถาบัน CCI ภายใต้ ส.อ.ท. ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานด้านความยั่งยืนครบทุกมิติ พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน
องค์กรดำเนินงานภายใต้กรอบ “Sustainability Framework” 5 เสาหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, ผู้คนและสังคม, นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์, ธรรมาภิบาล และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
คุณวัชระ ศิริฤทธิชัย General Manager บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นิปปอนเพนต์ในฐานะผู้นำด้านสีอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก มุ่งมั่นผลักดันแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs)
ในช่วงที่ผ่านมา นิปปอนเพนต์ได้ดำเนินการหลายอย่าง เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟ (ผลิตไฟฟ้าได้กว่า 1 ล้าน kWh), เปลี่ยนรถยกไฟฟ้า 67%, บำบัดน้ำกลับมาใช้กว่า 4.12 ล้านลิตร, ดักจับฝุ่น 6.51 ตัน รวมถึงปรับปรุงพื้นที่สีให้ชุมชนกว่า 370,000 ตร.ม. มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ Carbon Footprint กว่า 40 รายการ เช่น “Nature Care” ที่ใช้ยางพาราธรรมชาติ และ “UltraGuard” ที่ช่วยลดการทาสีซ้ำและลดคาร์บอนสูงสุด 34%
ด้านธรรมาภิบาล องค์กรตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนเพื่อผลักดันนโยบายอย่างเป็นระบบ และในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นิปปอนเพนต์ใช้ถังรีไซเคิล 26% และปรับใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำ ช่วยลดขยะจากการผลิตกว่า 800 ตัน
นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าปี 2030 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน น้ำ และของเสีย พร้อมเดินหน้านโยบาย Zero Accident
“เราภาคภูมิใจที่ CCI ภายใต้ ส.อ.ท. เล็งเห็นถึงความตั้งใจและการปฏิบัติจริงของนิปปอนเพนต์ ซึ่งเราจะเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสิ่งแวดล้อม พนักงาน คู่ค้า และชุมชน” — คุณวัชระ ศิริฤทธิชัย