ประชุมสภาอบจ.ฉะเชิงเทรา สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2568

วันที่ 26 กันยายน 2568 นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีนายกลยุทธ ฉายแสง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดการมูลฝอย ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กับองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน จำนวน 17 รายการ จำนวนเงิน 21,177,800 บาท อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดด่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 28,003,000 บาท อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 41 โครงการ และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 17 โครงการ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป