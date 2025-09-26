ไอคอนสยาม ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์สายน้ำสำคัญของไทย

ในโครงการ “สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา”สร้างจิตสำนึกรักษ์แหล่งน้ำ คืนความงดงามให้เจ้าพระยา ส่งต่อความใสสะอาดอย่างยั่งยืน
ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือข่ายพันธมิตรริมแม่น้ำทุกภาคส่วน ผนึกกำลังฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักของประเทศผ่านโครงการ “สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลสายน้ำ เนื่องในวันแม่น้ำโลก (World Rivers Day 2025) และกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจัดพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ณ
ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม พร้อมกิจกรรมเก็บขยะในเจ้าพระยาและการรณรงค์ให้ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมิถุนายน 2569
พิธีเปิดตัวโครงการได้รับเกียรติจาก คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, อธิบดีกรมเจ้าท่า, ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการเขตสาทร, ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์, ผู้อำนวยการเขตบางรัก, ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา ประธานสมาคมเรือไทย, นายกสมาคมโรงแรมไทย, คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม และรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์, คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด รวมถึงผู้บริหารจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
โดย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศแรกที่มีปริมาณขยะพลาสติกหลุดรอดลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก มีปริมาณขยะพลาสติกที่หลุดรอดลงทะเลประมาณ 22.8 ล้านกิโลกรัมต่อปี นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะ และจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยผมเชื่อมั่นว่าโครงการ ‘สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา’ ที่ไอคอนสยามและพันธมิตรทุกภาคส่วน ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้แก่สังคม และสนับสนุนให้ชุมชนและเยาวชนมีบทบาทในการดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการแก้ปัญหานี้ และจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม รวมถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ให้ดียิ่งขึ้นด้วย”
ด้าน คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ หัวเรือใหญ่ของโครงการนี้ ให้ข้อมูลว่า แม่น้ำเจ้าพระยา คือแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิต เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของคนไทยมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง ทว่าทุกวันนี้เจ้าพระยากำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่พึ่งพาแม่น้ำสายนี้ โดยเฉพาะปัญหาขยะ ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ของเจ้าพระยาในปัจจุบัน
“ด้วยตระหนักถึงปัญหาขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ส่งผลกระทับต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่พึ่งพาแม่น้ำสายนี้ ไอคอนสยาม ในฐานะแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่เจ้าพระยา ภายใต้การสนับสนุนและความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งยึดถือหลักการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และเครือข่ายพันธมิตรริมแม่น้ำทุกภาคส่วน ดำเนินโครงการ ‘สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา’ เพื่อประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำสายนี้อย่างจริงจัง โดยเป็นโครงการระยะยาว ที่ไม่เพียงรณรงค์ให้สังคมเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของเจ้าพระยา แต่เป็นการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่การเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งทุ่นดักขยะ ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายเยาวชนและชุมชนริมน้ำ ให้มีบทบาทในการดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะช่วยคืนความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ ให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสายน้ำแห่งความภาคภูมิใจ ส่งต่อความใสสะอาดและยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลังต่อไป” คุณณรงค์กล่าว
ทั้งนี้โครงการ “สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา” สะท้อนให้เห็นถึงพลังสามัคคีของเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันฟื้นฟูและอนุรักษ์สายน้ำแห่งชีวิต ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการ “มรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา” และกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดท่าเรือ เนื่องในวันแม่น้ำโลก (World Rivers Day 2025) บริเวณท่าเรือสาทร, ท่าเรือสี่พระยา, ท่าเรือราชวงศ์, ท่าเรือท่าดินแดง, ท่าเรือกรมเจ้าท่า และท่าไอคอนสยาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งการทดลองติดตั้งทุ่นดักขยะระยะทาง 3 กิโลเมตร จากสะพานตากสินถึงสะพานพระปกเกล้า โดยเริ่มต้นที่ท่าเรือไอคอนสยาม ก่อนขยายไปยังท่าเรืออื่น ๆ และการติดตั้งป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ รวมถึงข้อปฏิบัติในการใช้แม่น้ำ บริเวณท่าเรือ ชุมชนริมน้ำ และบนเรือต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยทั้งหมดนี้เป็นโครงการระยะยาวที่จะดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 ถึงเดือนมิถุนายน 2569
ไอคอนสยาม เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชนริมแม่น้ำ ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงในการดำเนินโครงการ “สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา” จะช่วยยกระดับจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในสังคมถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีความงดงาม สร้างรายได้แก่ชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และคงคุณค่าเป็นมรดกแห่งสายน้ำสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป