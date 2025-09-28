เริ่มแล้วงาน Decoding Mind Sport “ถอดรหัส Mind Sport โอกาสเชิงกลยุทธ์ในโลกแห่งกีฬาปัญญา”

โครงการ “Decoding Mind Sport: A Strategic Investment Frontier” หรือ “ถอดรหัส Mind Sport โอกาสเชิงกลยุทธ์ในโลกแห่งกีฬาปัญญา” มีเป้าหมายหลักเพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับกีฬา Mind Sport หรือกีฬาทางความคิดโดยเน้นการใช้ การคิดเชิงวิเคราะห์ การตัดสินใจเชิงเหตุผล และการบริหารความเสี่ยง เพื่อยกระดับ Mind Sport ไทยสู่มาตรฐานสากล และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะ “กีฬาปัญญาเชิงกลยุทธ์”
การจัดงานแถลงข่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร เป็นประธานในงาน ผู้ก่อตั้งโครงการประกอบด้วย คุณชัยยศ ก่อเกียรตินารา และคณะ โครงการอบรมจัดขึ้น ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 18 ต.ค. – 6 ธ.ค. 2568 รวม 8 สัปดาห์ ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
กิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย:
- การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Mind Sport และ E-Sport
- การเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างชุมชนและเครือข่าย
- เวที Business Networking เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุน
- การต่อยอดแนวคิดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้จริง พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม Mind Sport ของไทยในอนาคต โครงการนี้ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้าใจใหม่ต่อกีฬา Mind Sport และปูทางสู่ความร่วมมือระดับนานาชาติในอนาคต เพื่อต่อยอดศักยภาพของกีฬาแห่งยุคปัญญาอย่างยั่งยืน