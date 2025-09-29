“ดร.ภิณญาภัต” ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กทม. เข้าพบ รมต.สำนักนายกฯ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา ดร.ภิณญาภัต อินอารยธาดา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร ได้เดินทางเข้าพบ นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ณ ตึกบัญชาการชั้น 4 สำนักนายก
ดร.ภิณญาภัต อินอารยธาดา ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การเดินทางเข้าพบนายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะภาคประชาชน พร้อมกันนี้ ยังได้รายงานถึงบทบาทหน้าที่ และผลงานของสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร และเยาวชนคุ้มครองผู้บริโภคฯ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ “เท่าทัน ทั่วถึง” ในการคุ้มสิทธิ ปกป้องตนเองในฐานะผู้บริโภคในทุกมิติ
สำหรับ สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน โดยได้ดำเนินงานตามพันธกิจ จนมีผลงานมากมาย ไม่ว่า การให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคแก่สมาชิก รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และการเสริมสร้างองค์กรสมาชิกที่เข้มแข็ง เพื่อผลักดันสิทธิของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน โดยผู้บริโภค สามารถติดต่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ที่ สำนักงานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร เลขที่ 5 ถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และติดตามข่าวสารได้ผ่านทาง facebook.com/CPCBKK/