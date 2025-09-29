แฟชั่นวีคยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งแฟชั่นในภูมิภาคเอเชีย รวมดีไซเนอร์ไทยปล่อยพลังและศักยภาพสู่สายตาทั่วโลกสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ รวมพลังแห่งงานดีไซน์แฟชั่นสุดสร้างสรรค์ ครั้งยิ่งใหญ่ เขย่าวงการแฟชั่นไทยเปิดรันเวย์แฟชั่นวีคยิ่งใหญ่อันดับหนึ่งแห่งปี “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” (BIFW2025) จัดเต็ม 11 รันเวย์โชว์ จาก 11 ดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยระดับท็อป อาทิ ๒๗FRIDAY, 37°c Thirty-seven degrees Celsius, ASAVA, FLYNOW, FUNDAO, Greyhound Original, ISSUE, Leisure Projects, NAGARA, PAINKILLER Atelier, PATINYA ถ่ายทอดมุมมองแฟชั่นที่เหนือความคาดหมาย พร้อมนำเสนอเทรนด์แฟชั่นแห่งอนาคต และเผยศักยภาพของเหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ไทยรุ่นใหม่สู่สายตาโลก ตอกย้ำการเป็น World Class Fashion Destination ศูนย์กลางแฟชั่นระดับโลกของสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” (BIFW2025) เวทีแฟชั่นวีคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นงานแฟชั่นสำคัญของเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับแวดวงแฟชั่นไทย ด้วยการเนรมิตที่สุดแห่งเวทีแฟชั่นระดับโลกภายใต้แนวคิด “FASHIONABLY EXTRAORDINARY” ที่เปี่ยมด้วย พลังสร้างสรรค์อันเหนือชั้น และโชว์ที่เหนือความคาดหมาย เพื่อเผยศักยภาพของแฟชั่นไทยสู่สายตาโลก ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน พร้อม Live แฟชั่นโชว์ทั้ง 11 โชว์ ให้แฟชั่นนิสต้าและผู้สนใจแฟชั่นจากทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก Siam Paragon ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 ธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ONESIAM เผยว่า “ตลอด 17 ปีที่ผ่านมา Siam Paragon Bangkok International Fashion Week นับได้ว่าเป็นเวทีแฟชั่นวีคที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นไทย รวมถึงแวดวงแฟชั่นของภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นศูนย์กลางของการออกแบบที่เปี่ยมด้วยพลังของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านแฟชั่น ตลอดจนเป็นเวทีแห่งโอกาสที่เปิดให้ดีไซเนอร์ไทยระดับแนวหน้าได้นำเสนอสุดยอดผลงาน สนับสนุนให้นักสร้างสรรค์คลื่นลูกใหม่ได้แสดงศักยภาพ