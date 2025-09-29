PEA รายงานความคืบหน้า จากเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ ถนน ชบ.1033 เส้น อ่าวอุดม-ปากร่วม จ.ชลบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2568 จากเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ บริเวณ ถนน ชบ.1033 เส้น อ่าวอุดม-ปากร่วม ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ส่งผลให้ไฟฟ้าดับมีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ประมาณ 6,937 ราย PEA เร่งดำเนินการปรับแนวทางการจ่ายไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 เควี และสายส่ง 115 เควี คงเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไฟดับจำนวน 176 ราย และคาดว่าจะนำเสาไฟและสายไฟชำรุดออกจากผิวจราจรแล้วเสร็จประมาณ 15.00 น. ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี และจ่ายไฟคืนได้ประมาณ เวลา 19.00 น. ก่อสร้างสายส่งและจ่ายไฟคืนตามสภาพปกติประมาณ เวลา 03.00 น.
สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
PEA ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ข่าว : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี