PEA จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2025 ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 28 กันยายน 2568 นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2025 ครั้งที่ 14 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักวิ่ง ร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดการแข่งขัน PEA Mini Marathon ประจำปี 2568 เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปีที่ 65 ส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสามัคคี ซึ่งรายได้จากการจัดงานที่ได้จากเงินค่าสมัครและจากผู้สนับสนุนการจัดงานภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย บริจาคเพื่อการกุศลโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นสนามแรกประกอบด้วยการแข่งขันเดิน-วิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตรและกำหนดการแข่งขัน PEA Mini Marathon สนามต่อไป ดังนี้
– วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่
– วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม
ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร