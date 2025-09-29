ยุวชนอาสา SPU คว้ารางวัลระดับชาติ ผลลัพธ์เรียนข้ามศาสตร์ผ่านการลงมือทำจริง

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) สร้างชื่อเสียงระดับชาติ คว้ารางวัลเกียรติยศ “ผลงานยุวชนอาสาสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)” จากการประกวดที่จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ซึ่งมุ่งส่งเสริมและต่อยอดผลงานนวัตกรรม พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีให้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ SPU เดินทางร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจนักศึกษา ณ ห้อง Jubilee Ballroom โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568
ผลงานที่ได้รับรางวัลสะท้อนการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ และการลงมือทำจริงของนักศึกษา 2 โครงการ ได้แก่
- โครงการ AR Silk Road Game@AYUTTHAYA (Silvora) นวัตกรรมเกมส่งเสริม Soft Power ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Student-led Impact ที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน ผ่านการบูรณาการความรู้จาก 5 คณะ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี นิติศาสตร์ และดิจิทัลมีเดีย ร่วมสร้างสรรค์เกมที่ทั้งสนุกและทรงพลังต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยมี ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
- โครงการ Smart Farming วิสาหกิจชุมชนไมตรีจิต เกิดจากความร่วมมือ 5 คณะ/วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ผสานศักยภาพทางวิชาการและงานวิจัย เข้ากับการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างรูปแบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ที่ทั้งเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการในระยะยาว โดยมี ดร.พีรยา สุขกิจเจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และ อาจารย์เมธี วิเชียรสรรค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นผู้แทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ
ความสำเร็จครั้งนี้ ผลักดันให้นักศึกษาให้ได้ก้าวออกไปเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจ และชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”รวมถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ที่ SPU ส่งเสริม สนับสนุนมาโดยตลอด