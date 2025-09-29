“แม่น้ำคือชีวิต” เครือซีพีรวมพลังจิตอาสาเก็บขยะเจ้าพระยา เนื่องในวันแม่น้ำโลก หนุนเป้าหมาย Zero Waste 2030 ซีพีอาสากว่า 200 คนร่วมลงแรง ติดตั้งทุ่นดักขยะ 110 เมตร ป้องกันขยะลอยน้ำกว่า 52 ล้านชิ้นที่ไหลลงทะเลทุกปี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 กรุงเทพฯ – เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนโครงการ“สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ – แม่น้ำเจ้าพระยา”เนื่องใน วันแม่น้ำโลก (World Rivers Day) ซึ่งจัดโดยพันธมิตรหลักอย่างไอคอนสยาม ทั้งนี้ ซีพีได้ผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ ได้แก่ ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์, ซีพี แอ็กซ์ตร้า และซีพีพีซี พร้อมระดมพลังซีพีอาสากว่า 200 คน ลงพื้นที่เก็บขยะและติดตั้งทุ่นดักขยะริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายใต้แนวคิด “HEART FOR THE RIVER, POWER FOR TOMORROW – หัวใจเพื่อสายน้ำ พลังเพื่อวันพรุ่งนี้” ด้วยแพราะแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศตอกย้ำพันธกิจเดินหน้าสู่ Zero Waste 2030 หนึ่งใน 3 Big Goals ด้านความยั่งยืนของซีพี ทั้งยังสอดคล้องกับภารกิจของ โครงการซีพี 100 ปีที่มุ่งก้าวจาก “100 ปีแห่งความสำเร็จ” สู่ “100 ปีที่ 2 แห่งความยั่งยืน” โดยใช้พลังขององค์กร ธุรกิจ พันธมิตร และภาคสังคม มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในการจัดการขยะและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ภายใต้หลัก SDG 17: ความร่วมมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม “ซีพีร้อยเรียงความดี” ที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมจิตอาสาและสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะหัวเรือใหญ่ของโครงการสืบสานมรดกแห่งสายน้ำ – แม่น้ำเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “แม่น้ำเจ้าพระยา คือแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ทว่าทุกวันนี้เจ้าพระยากำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่พึ่งพาแม่น้ำสายนี้ โดยเฉพาะปัญหาขยะ ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ของเจ้าพระยาในปัจจุบัน ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งยึดถือหลักการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเรากำหนดเป้าหมายชัดเจนภายในปี 2030 ว่าจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ลดขยะและของเสียให้เป็นศูนย์ เราจึงได้ร่วมกับพันธมิตร อย่าง ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า และเครือข่ายพันธมิตรริมแม่น้ำทุกภาคส่วน ดำเนินโครงการ ‘สืบสานมรดกแห่งสายน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา’ เพื่อประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำสายนี้อย่างจริงจัง โดยเป็นโครงการระยะยาว ที่ไม่เพียงรณรงค์ให้สังคมเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของเจ้าพระยาเท่านั้น ยังเป็นภาพสะท้อนของพลังแห่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคม ที่มาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในการอนุรักษ์น้ำและการจัดการขยะครบวงจร ภายใต้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”
ด้าน นายวิเชียร จึงวิโรจน์ ประธานคณะทำงานซีพี 100 ปี กล่าวเสริมว่า “ซีพี ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 104 ปี ร้อยปีแรกคือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับองค์กรและสังคม และจากนี้ไปพันธกิจของเราคือการก้าวสู่อีกศตวรรษแห่งความยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม กิจกรรมในวันนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บขยะ หรือทำความสะอาดริมน้ำ แต่คือการลงมือป้องกันขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมส่งต่อเข้าสู่ระบบคัดแยกและรีไซเคิลอย่างถูกวิธี เราได้ติดตั้งทุ่นดักขยะระยะทางกว่า 110 เมตรที่ไอคอนสยาม และเตรียมขยายต่อไปยังท่าเรือสำคัญรวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร สิ่งเหล่านี้สืบเนื่องจากวัฒนธรรมจิตอาสา ซีพีร้อยเรียงความดี ซึ่งเป็น DNA ขององค์กรที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และสะท้อนเจตนารมณ์ของเครือซีพีที่จะไม่หยุดเพียงการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ แต่พร้อมสานต่อคุณค่าที่ทำร่วมกับสังคมมาตลอดกว่า 100 ปี เพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ปัจจุบัน แม่น้ำเจ้าพระยากำลังเผชิญวิกฤติสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก โดยมีปริมาณขยะไหลออกสู่ทะเลเฉลี่ยกว่า 52.6 ล้านชิ้น หรือมากกว่า 317 ตันต่อปี การลงมือทำจริงของเครือซีพีและพันธมิตรในโครงการสืบสานมรดกแห่งสายน้ำ – แม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนการแก้ปัญหาเชิงระบบ และการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สายน้ำของชาติ
ทั้งนี้ พิธีเปิดตัวโครงการได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความร่วมมือและพลังใจจากทุกภาคส่วน โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ, อธิบดีกรมเจ้าท่า, ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการเขตสาทร, ผู้อำนวยการเขตสัมพันธ์วงศ์, ผู้อำนวยการเขตบางรัก, ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยา, ประธานสมาคมเรือไทย และนายกสมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ขณะเดียวกันยังมีผู้แทนจากภาคธุรกิจและพันธมิตรเข้าร่วมคับคั่ง อาทิ นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม และรองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์, นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด รวมถึงผู้บริหารจากเครือซีพีและธุรกิจในเครือ อาทิ นายวิทวัส ตันติเวสส รองประธานคณะทำงานโครงการครบรอบ 100, ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์, นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์, นางพวงเพ็ญ สุนทรศิริ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น, นายศุภฤกษ์ อาจราชกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ ซีพี ออลล์, นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ซีพี แอ็กซ์ตร้า, นายสมศักดิ์ เลิศชัย ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีพีซี, นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซี.พี. แลนด์ และนายวิชย์ สุทธิถวิล กรรมการผู้จัดการ ไบร์ท แพนเทอร์ ที่ร่วมกันลงเรือเพื่อเก็บขยะ ทำความสะอาดริมน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเรือสำคัญ สะท้อนเจตนารมณ์ร่วมของทุกภาคส่วน ที่พร้อมลงมือทำจริง ทั้งในด้านการอนุรักษ์สายน้ำและการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
นอกจากพลังความร่วมมือขององค์กรและพันธมิตรแล้ว ยังมีซีพีอาสาซึ่งเป็นพนักงานจาก เครือฯ, ซีพีเอฟ, ซีพี ออลล์, ซีพี แอ็กซ์ตร้า, ซีพีพีซี, ทรู และซีพีแลนด์ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกและความตั้งใจจริงในการรักษาสายน้ำของชาติ โดยตัวแทนจาก CP ALL ส่วนงานสำนักปฏิบัติการ 1 ได้แก่ คุณพรหญิง การพัดชี, คุณทัศนียา ศรีสงค์, คุณสมพิศ นาคหัสดี, คุณประทีป เลไลลำ และ คุณกรวิกา กลิ่นปราณีต เผยความรู้สึกร่วมกันว่า “การเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเป็นเพียงก้าวเล็ก ๆ แต่เป็นก้าวสำคัญของการดูแลบ้านหลังใหญ่ของพวกเราทุกคน ไม่เพียงแค่ได้ลงมือทำ แต่ยังปลุกพลังให้สังคมเห็นว่า ทุกการกระทำ แม้เพียงเล็กน้อย ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้”
ขณะที่ทีมซีพีอาสาจาก CPPC โรงงานแกนกระดาษ นำโดยคุณนฤดม สุดใจ ผู้จัดการโรงงาน, คุณสมภาพ สุระเนตร ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง และคุณภีระพงศ์ ดาศรี วิศวกรซ่อมบำรุง กล่าวถึงความภาคภูมิใจว่า “แม้การเก็บขยะจะเป็นเพียงก้าวเล็ก ๆ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญในการรักษาธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไป การได้ร่วมแรงร่วมใจกับเพื่อนซีพีอาสาไม่เพียงทำให้เกิดความภูมิใจ แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้สังคม และช่วยปกป้องความใสสะอาดของแม่น้ำเจ้าพระยา ขยะที่ถูกทิ้งลงแม่น้ำไม่ได้เพียงทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในน้ำ แต่ยังบั่นทอนคุณค่าและความงดงามของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน”
ด้าน คุณสุชญา จงเจตน์ดี เลขานุการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหาร CPF เปิดเผยว่า “เราตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความตั้งใจ การเก็บขยะอาจดูเหมือนเรื่องเล็ก แต่สำหรับเรานี่คือการเริ่มต้นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่ออนาคตของสังคม การได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ทำให้รู้สึกภูมิใจและตระหนักถึงพลังแห่งความร่วมมือที่จะช่วยให้แม่น้ำเจ้าพระยาสะอาดและยั่งยืนมากขึ้น”
ตัวแทนซีพีแลนด์อาสา ได้แก่ คุณศาลิดา เสรเมธากุล กลุ่มงานการตลาดและสื่อสารองค์กร, คุณสุชาติ สอพิมาย กลุ่มงาน Property Management, คุณรัฐวุฒิ สุดสงวน กลุ่มงาน Property Management, คุณเฉลิมพร จินดาเพ็ง กลุ่มงาน Property Management และคุณนพัสวันต์ หนุเจริญกุล กลุ่มงาน Property Management เผยความรู้สึกตรงกันว่า “การได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บขยะ แต่ยังเป็นโอกาสได้เห็นด้วยตาตนเองว่าแม่น้ำเจ้าพระยากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ และเชื่อว่าทุกแรงเล็ก ๆ ที่ทุกคนช่วยกันลงมือ จะสามารถทำให้สายน้ำกลับมาแข็งแรงและสวยงามได้อีกครั้ง”
นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนพนักงานจากโครงการ One Young World นางสาวพาณิภัค หล่อวณิชย์ เจ้าหน้าที่อาวุโส CP ALL New Gen กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการเริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ เช่น การลดใช้พลาสติก หรือชวนเพื่อนมาช่วยกันเก็บขยะ ก็คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต เพราะแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่เพียงสายน้ำของวันนี้ แต่คืออนาคตของพวกเราด้วย ดีใจที่ได้มาร่วมทำความดีในงานนี้ร่วมกับพี่ๆ เพื่อน ชาว ซีพี ทุกคน”
ทั้งนี้ ปี 2568 นับเป็นปีที่ 4 แล้วที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับไอคอนสยามและพันธมิตร จัดกิจกรรมเก็บขยะเนื่องในวันแม่น้ำโลก การร้อยเรียงความดีในครั้งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่า“แม่น้ำคือชีวิต และการรักษาแม่น้ำคือการรักษาอนาคตของเราทุกคน” กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งต่อสายน้ำใสสะอาดและยั่งยืนให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่จะขับเคลื่อนการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ยุวชนอาสา SPU คว้ารางวัลระดับชาติ ผลลัพธ์เรียนข้ามศาสตร์ผ่านการลงมือทำจริง
- “รมว.เฮ้ง” รับลูก “นายกฯ หนู” เตรียมพร้อมอุทยานฯ ทุกแห่งตามแนวชายแดน รองรับอพยพช่วยเหลือประชาชนจากเหตุปะทะ ไทย-กัมพูชา
- PEA จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง PEA Mini Marathon 2025 ครั้งที่ 14 ประจำปี 2568 ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค