ทิเบตบรรจุ ‘ระบำเร่อปา’ เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน

นักเรียนฝึกซ้อม ‘ระบำเร่อปา’ ที่โรงเรียนอาชีวศึกษาลาซาแห่งที่ 2 (ซินหัว)
เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียนอาชีวศึกษาลาซาแห่งที่ 2 เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้บรรจุวิชา “ระบำเร่อปา” เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ
‘ระบำเร่อปา’ (Reba Dance) เป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ผสมผสานการตีกลอง การเล่าเรื่อง การร้อง การร่ายรำ และกายกรรมเข้าด้วยกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนในปี 2549
ในชั้นเรียน ครูผู้สอนอย่าง Nyima Drolma เล่าถึงประวัติและพัฒนาการของระบำเร่อปา ควบคู่กับการฝึกท่ารำ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจรากเหง้าวัฒนธรรมของตน
เด็กๆ ฟังอาจารย์เล่าประวัติความเป็นมาของระบำเร่อปา (ซินหัว)
ปัจจุบัน โรงเรียนประถมและศูนย์การศึกษาด้านศิลปะหลายแห่งในนครลาซา ก็ได้เปิดหลักสูตรสอนระบำเร่อปาเช่นกัน บางโรงเรียนยังนำท่ารำพื้นฐานของระบำนี้มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมออกกำลังกายระหว่างคาบเรียนด้วย
“ระบำเร่อปา ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ กำลังได้รับการฟื้นฟูผ่านการร่ายรำอันเปี่ยมพลังของเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่
นักเรียนฝึกซ้อม ‘ระบำเร่อปา’ ที่โรงเรียนอาชีวศึกษาลาซาแห่งที่ 2 (ซินหัว)
ที่มา People’s Daily Online