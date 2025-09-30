มินิโปรแกรม “AI กุ้ยหลิน” เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน China-ASEAN Expo

‘กุ้ยหลิงเอ๋อร์’ ทูตวัฒนธรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกุ้ยหลิน” (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 มินิโปรแกรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนวีแชท “AI กุ้ยหลิน” เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 22
แพลตฟอร์มดังกล่าวมุ่งนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเมืองกุ้ยหลินและเว็บไซต์ People’s Daily Online ถือเป็นโมเดล AI ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขนาดใหญ่รุ่นแรกที่ช่วยยกระดับกุ้ยหลินสู่จุดหมายท่องเที่ยวระดับโลก
นักท่องเที่ยวโต้ตอบกับ ‘กุ้ยหลิงเอ๋อร์’ ทูตวัฒนธรรมดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของกุ้ยหลิน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
“กุ้ยหลิงเอ๋อร์” มนุษย์ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สมจริงยิ่งกว่า 16K ตัวแรกของจีน ออกแบบโดย People’s Daily Online และสร้างด้วยแบบจำลอง 3D
“กุ้ยหลิงเอ๋อร์” สวมชุดประจำชาติหลากหลายเชื้อชาติและเครื่องประดับจากดอกหอมหมื่นลี้ สามารถเป็นไกด์อัจฉริยะผ่านมินิโปรแกรมบนวีแชทในชื่อ “AI กุ้ยหลิน” ที่จะคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางในกุ้ยหลิน “AI กุ้ยหลิน” ยังสามารถแต่งกายด้วยชุดประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ และพูดได้หลายภาษา
การเปิดตัวไกด์ดิจิทัลนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการบริการของกุ้ยหลินสู่มาตรฐานสากล
‘AI กุ้ยหลิน’ เปิดตัวในงาน China-ASEAN Expo ครั้งที่ 22 (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ที่มา People’s Daily Online