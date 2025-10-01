นักวิจัยจีนแปรรูปเห็ดเป็นไอศกรีมและโปสการ์ดในงานเอ็กซ์โปเกษตรกรรม

ผู้เข้าชมสำรวจห้องจัดแสดงนิทรรศการการเพาะเลี้ยงเชื้อราในงานมหกรรมเกษตรและอาหารนานาชาติฉางชุน ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฉางชุน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ไอศกรีมเห็ด โปสการ์ดกินได้ และเห็ดสีชมพูที่ปลูกในภาชนะไฮเทคเป็นไฮไลท์ในงาน Changchun International Agriculture and Food Expo ครั้งที่ 24 ณ เมืองฉางชุน เมืองเอกของมณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน
ทีมวิจัยที่นำโดย หลี่ ยี่ว์ จากสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน และมหาวิทยาลัยเกษตรจี๋หลิน ได้นำเสนอห่วงโซ่อุตสาหกรรมเชื้อรา ตั้งแต่พันธุ์ใหม่ โรงงานเพาะปลูกอัจฉริยะ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าทางวัฒนธรรม
เห็ดสีชมพูพันธุ์ใหม่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม โดยสีดังกล่าวได้มาโดยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีการตัดแต่งยีน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าเห็ดหูหนูทั่วไป
โปสการ์ดที่ทำจากเส้นใยเห็ดก็ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานนิทรรศการจำนวนมากเช่นกัน กระดาษชนิดนี้ผลิตจากเส้นใยเห็ดชนิดพิเศษ ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับสภาพด้วยด่างหรือการฟอกขาวเหมือนกระดาษทั่วไป เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อสุขภาพ
โปสการ์ดที่ทำจากเส้นใยเห็ดจัดแสดงในงานมหกรรมเกษตรและอาหารนานาชาติฉางชุน ครั้งที่ 24 ณ เมืองฉางชุน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากเห็ดหลากหลายชนิดในห้องจัดนิทรรศการอีกด้วย ไฮไลท์ได้แก่ไอศกรีมเห็ดรูปมังกรที่ทำจากเห็ดหูหนูสีขาวและสีชมพู ชา เครื่องดื่มต่าง ๆ และอาหารเสริมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของจี๋หลิน
ไอศกรีมเห็ดหูหนูสีขาวและสีชมพู ในงานมหกรรมเกษตรและอาหารนานาชาติฉางชุนครั้งที่ 24 จัดขึ้นที่เมืองฉางชุน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
อุตสาหกรรมเชื้อราที่กินได้ของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าผลผลิตเชื้อราที่กินได้ต่อปีของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 57,000 ตันในปี 2521 เป็นมากกว่า 40 ล้านตันในปัจจุบัน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 700 เท่า ทำให้จีนเป็นผู้นำระดับโลกด้านเชื้อราที่กินได้
ที่มา People’s Daily Online