‘ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น’ จากสตรีทฟู้ด สู่แรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกว่างซี

ผู้คนเพลิดเพลินกับการกินหลัวซือเฝิ่นที่ร้านในเมืองหลิ่วโจว กว่างซี (ซินหัว)
‘ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น’ หรือ ก๋วยเตี๋ยวซุปหอยขม เมนูรสจัดจ้านจากเมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง กลายเป็นไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 22
ผู้คนเข้าแถวรอชิมหลัวซือเฝิ่นที่บูธงาน CAEXPO ครั้งที่ 22 ในหนานหนิง (ซินหัว)
จุดเด่นของเมนูนี้อยู่ที่เส้นข้าวในน้ำซุปหอยรสชาติเผ็ดร้อน เสริมด้วยหน่อไม้ดอง ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว และฟองเต้าหู้ทอด กลิ่นแรงเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีนในปี 2564
คนงานบรรจุห่อหลัวซือเฝิ่นสำเร็จรูปในโรงงานแห่งหนึ่งที่เมืองหลิ่วโจว (ซินหัว)
นับตั้งแต่ปี 2558 รัฐบาลท้องถิ่นหลิ่วโจวได้ผลักดันอุตสาหกรรมหลัวซือเฝิ่นให้เติบโตอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีแบรนด์ชัดเจน จนเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากขึ้น
ทั้งนี้ มูลค่าห่วงโซ่อุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่นในหลิ่วโจวทะลุ 75,000 ล้านหยวน (ราว 10,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2567
ที่มา People’s Daily Online