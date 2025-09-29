ซีพีเอฟ อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต เร่งช่วยชาวท่าเรือ อยุธยา สู้ภัยน้ำท่วม

หลังจากเขื่อนพระรามหก เพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่อง จากการที่เขื่อนป่าสักน้ำเกินระดับกักเก็บ ทำให้ชาวชุมชนวัดสะตือ อ.ท่าเรือ ต้องเร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมสำหรับการอพยพมาพักอาศัยภายในวัดสะตือ ซึ่งขณะนี้ ได้ยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอท่าเรือ1
ศูนย์ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของ นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอท่าเรือ เพื่อบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทุกองค์กรในเขตอำเภอท่าเรือ ในการประสานงานปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ 5 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าเรือ ต.ท่าหลวง ต.จำปา ต.หนองขนาก และ ต.ท่าเจ้าสนุก ทั้งการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตั้งเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราว พร้อมจัดจุดรักษาพยาบาล และจัดเวรยาม ตลอดจนการช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง มอบยารักษาโรคที่มากับน้ำท่วม เป็นศูนย์รวมอาหารและน้ำดื่มที่มีผู้นำมามอบให้ไม่ขาดสาย โดยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถเข้ารับบริการได้ฟรี
จิตอาสาซีพีเอฟ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกท่าเรือ ในฐานะสมาชิกของชุมชน เล็งเห็นถึงความยากลำบากของชาวท่าเรือ พร้อม “อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต” เร่งนำเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งน้ำดื่ม CP และข้าวสาร ไปมอบผ่านนายอำเภอท่าเรือ เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทันท่วงที
ขณะเดียวกัน นายจิระ คงเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ ส่งมอบน้ำดื่ม CP และข้าวสารตราฉัตร รวมถึงยาสามัญประจำบ้านและยากันยุงที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ที่ปริมาณน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเบื้องต้น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
