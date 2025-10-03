เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย สร้างเครือข่ายเสื้อผ้าระดับโลกผ่านอีคอมเมิร์ซ

พนักงานไลฟ์สด ที่ตลาดอีคอมเมิร์ซเสื้อผ้า เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
‘เทียนเหมิน’ ศูนย์กลางอีคอมเมิร์ซเสื้อผ้าของมณฑลหูเป่ย ปี 2567 มียอดซื้อขายออนไลน์ทะลุ 50,000 ล้านหยวน เพิ่มจาก 7,000 ล้านหยวนในปี 2564
สยง เฟยเสียง ประธานบริษัทหลายอีเถี่ยว ผู้ประกอบการในเมืองเทียนเหมิน ระบุว่า “ปีที่แล้วมียอดสั่งซื้อเฉลี่ยวันละ 100,000 รายการ สร้างรายได้กว่า 1.3 พันล้านหยวน ปีนี้เริ่มก่อสร้างโรงงานใหม่ ตั้งเป้าทำรายได้ 2 พันล้านหยวน”
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2559 หลังจากเข้ารับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวในกว่างโจว สยง เฟยเสียง เริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเอง รับคำสั่งซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซ ทำให้ยอดขายพุ่งอย่างรวดเร็ว แต่ค่าเช่าและขนส่งสูงทำให้ขยายธุรกิจยาก
เสื้อผ้าที่เตรียมจัดส่ง ณ โรงงานหลายอีเถี่ยว เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
เมื่อได้ยินว่า เมืองเทียนเหมินบ้านเกิดสนับสนุนอีคอมเมิร์ซเสื้อผ้าอย่างมาก ไม่เพียงแต่มีโรงงานให้เช่าฟรี แต่ยังช่วยแก้ปัญหาการขนส่งและแรงงาน ในปี 2562 เขาจึงตัดสินใจปิดโรงงานที่กว่างโจว และย้ายคลังสินค้า การขนส่ง และการผลิตทั้งหมดกลับไปยังเทียนเหมิน …ต้นทุนเสื้อผ้าลดลง 30% ประหยัดค่าเช่าโรงงานไปหลายสิบล้านหยวน ทำให้ สยง เฟยเสียง มีเงินทุนมากขึ้นสำหรับขยายธุรกิจ
ในเมืองเทียนเหมิน มี “รุ่นสองแห่งวงการเสื้อผ้า” อย่าง สยง เฟยเสียง อีกมากกว่าหมื่นคน พวกเขานำทักษะและประสบการณ์จากชายฝั่งกลับมาพัฒนาบ้านเกิด กลายเป็นกำลังหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอีคอมเมิร์ซเสื้อผ้าในเทียนเหมิน
การฝึกอบรมไลฟ์สดอีคอมเมิร์ซ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเทียนเหมิน มณฑลหูเป่ย (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ปลายปี 2567 เมืองเทียนเหมินมีธุรกิจสิ่งทอและเสื้อผ้า 7,000 แห่ง และร้านค้าออนไลน์กว่า 13,000 ร้าน
ด้วยยอดขายภายในประเทศที่แข็งแกร่ง เทียนเหมินได้ยอดต่อไปสู่ตลาดต่างประเทศ ในปี 2567 มีการเปิดคลังสินค้าต่างประเทศในกรุงเทพฯ และลอสแองเจลิส ทำให้ผู้บริโภคที่สั่งซื้อเสื้อผ้าเทียนเหมินผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน สามารถรับสินค้าได้เร็วที่สุดภายในวันรุ่งขึ้น จนถึงปัจจุบัน มีเสื้อผ้าเทียนเหมินกว่า 200,000 ชิ้น ส่งออกผ่านคลังต่างประเทศ ไปยังกว่า 150 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
ที่มา People’s Daily Online