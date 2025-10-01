‘แฮมเซวียนเวย’ จากยูนนาน ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์

Marko Nedeljkovi คณะกรรมการสมาคมนักข่าวเซอร์เบีย
เยี่ยมชมนิทรรศการแฮมเซวียนเวย ในมณฑลยูนนาน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
‘แฮมเซวียนเวย’ จากมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติอันกลมกล่อมและกลิ่นหอมเฉพาะตัว
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 นักข่าวต่างชาติหลายประเทศเดินทางไปสัมผัสรสชาติและเอกลักษณ์ของแฮมเซวียนเวยที่มณฑลยูนนาน พร้อมเข้าชมนิทรรศการและโรงงาน เพื่อเรียนรู้ประวัติและกระบวนการผลิต กิจกรรมดังกล่าวช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมของจีนสู่เวทีนานาชาติ และเพิ่มเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เทคนิคการทำแฮมเซวียนเวย ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนเมื่อปี 2554
Catherine Gulua ผู้ก่อตั้ง Mtavari Media Center จากจอร์เจีย เยี่ยมชมนิทรรศการแฮมเซวียนเวย ในมณฑลยูนนาน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
Milton Mana บรรณาธิการเศรษฐกิจจากแองโกลา เยี่ยมชมโรงงานผลิตแฮมเซวียนเวย (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ที่มา People’s Daily Online