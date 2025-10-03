ชมทิวทัศน์ ‘ทุ่งข้าวปาเป่า’ สีทองงดงามในยูนนาน

ทุ่งนาข้าวในตำบลปาเป่า อำเภอกว่างหนาน แคว้นปกครองตนเองเหวินซาน
กลุ่มชาติพันธุ์จ้วงและเหมียว มณฑลยูนนาน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
เมื่อเร็วๆ นี้ ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวได้เริ่มต้นขึ้นที่ตำบลปาเป่า อำเภอกว่างหนาน แคว้นปกครองตนเองเหวินซาน กลุ่มชาติพันธุ์จ้วงและเหมียว มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ในปี 2544 อำเภอกว่างหนาน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บ้านเกิดแห่งข้าวปาเป่าของจีน” โดย “ข้าวปาเป่า” ถือเป็นหนึ่งใน 6 พันธุ์ข้าวชื่อดังของมณฑลยูนนาน มีประวัติการเพาะปลูกกว่า 1,000 ปี เคยถูกคัดเลือกเป็นเครื่องบรรณาการถวายราชสำนักในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
รถเกี่ยวนวดข้าวกำลังทำงานอยู่ในทุ่งนาที่ตำบลปาเป่า อำเภอกว่างหนาน แคว้นปกครองตนเองเหวินซาน กลุ่มชาติพันธุ์จ้วงและเหมียว มณฑลยูนนาน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
ตำบลปาเป่ามีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกข้าวปาเป่า โดยตั้งอยู่ที่ระดับความสูงราว 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียสตลอดปี การได้รับแสงแดดเพียงพอ ฝนตกชุก ดินอุดมสมบูรณ์ และน้ำใสสะอาดจากแม่น้ำปาเป่าหล่อเลี้ยง จึงทำให้ได้ข้าวปาเป่าที่หอมนุ่ม และอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวจ้วงในท้องถิ่น
ปี 2568 ตำบลปาเป่าปลูกข้าวพันธุ์นี้รวมพื้นที่ 45,000 หมู่ (ราว 3,000 เฮกตาร์) ครอบคลุม 132 หมู่บ้าน และ 15,109 ครัวเรือน คาดว่าจะได้ผลผลิต 22,790 ตัน มูลค่ากว่า 82 ล้านหยวน (ราว 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เกษตรกรกำลังทำงานอยู่ในทุ่งนาที่ตำบลปาเป่า อำเภอกว่างหนาน แคว้นปกครองตนเองเหวินซาน
อุตสาหกรรมข้าวที่เฟื่องฟูช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสวิถีชนบทและชมทิวทัศน์ธรรมชาติ การท่องเที่ยวที่ผสานกับเกษตรกรรมนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และเป็นต้นแบบการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนด้วย
ที่มา People’s Daily Online