26 ปี ‘ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว’ ส่งผ้าห่มเขียวรักษ์โลก สร้างสังคมแห่งการให้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อปณิธานแห่งการ ‘ให้’ ผ่านโครงการ ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ห่างไกลกว่า 15 จังหวัดภาคเหนือและอีสาน ตั้งแต่ยอดดอยจนถึงพื้นที่ทุรกันดาร
ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยเบฟเวอเรจ กล่าวว่า ในนามบริษัทและในฐานะตัวแทนของท่านประธานเจริญ สิริวัฒนภักดี ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่สนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่า ‘มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน’ แม้โลกจะพัฒนาไปด้วยเทคโนโลยี แต่ก็หลีกเลี่ยงวิกฤตโลกร้อนไม่ได้ จึงต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวซึ่งเผชิญความยากลำบากมาตลอด
“โครงการนี้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2543 จากปณิธานแห่งการให้ของคุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ‘คนไทย ให้กันได้’ ตลอด 26 ปี ได้ส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวกว่า 5.2 ล้านผืน พร้อมความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม สาธารณสุข การศึกษา กีฬา และการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงอย่างยั่งยืน
“ในปี 2563 ไทยเบฟได้เพิ่มนวัตกรรม “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) ผ่านโครงการ “เก็บกลับ-รีไซเคิล” จนสามารถนำขวดกว่า 45 ล้านขวดกลับเข้าสู่ระบบ กลายเป็นผ้าห่มรักษ์โลกกว่า 1.2 ล้านผืน โดยผ้าห่ม 1 ผืน เทียบเท่าการรีไซเคิลขวด 38 ขวด” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยเบฟเวอเรจ เผย
ด้าน อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวชื่นชมว่า ไทยเบฟเวอเรจได้ส่งมอบความอบอุ่นจากผ้าห่มผืนเขียวต่อเนื่องยาวนาน 26 ปี ถือเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในยามเผชิญภัยหนาว เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะดำเนินต่อไปไม่หยุดเพียงปีที่ 26
“กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข จะเป็นตัวกลางส่งมอบผ้าห่มกว่า 200,000 ผืนต่อปีให้ถึงมือพี่น้องประชาชน และชื่นชมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสร้างคุณค่าทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
“ผ้าห่มผืนเขียวนี้จะถึงมือประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนจากภัยหนาว และหวังว่าโครงการจะคงอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย” นายอรรษิษฐ์ กล่าวปิดท้าย พร้อมขอบคุณไทยเบฟที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 26 ปี