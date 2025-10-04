ตำรวจจีนใช้ ‘ยานยนต์ไร้คนขับอัจฉริยะ’ ตรวจตราบนท้องถนน

ตำรวจจราจรใช้รถลาดตระเวนไร้คนขับ ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
เมื่อเร็วๆ นี้ รถลาดตระเวนตำรวจไร้คนขับถูกนำมาใช้งานจริง ในอำเภอเต๋อชิง เมืองหูโจว มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน
รถคันนี้ติดตั้งระบบกล้องความละเอียดสูง การตรวจจับอินฟราเรด ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน การส่งเสียงเตือนแบบเรียลไทม์ และการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจร อีกทั้งยังบูรณาการอุปกรณ์ดับเพลิงและช่วยเหลือทางการแพทย์ สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทม์ รองรับการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน และเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของรถลาดตระเวนไร้คนขับ
แบบเรียลไทม์ผ่านจอมอนิเตอร์ (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)ที่มา People’s Daily Online
