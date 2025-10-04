ช่างฝีมือเสฉวน ฟื้นฟูเอกสารโบราณ สืบสานวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม

เจ้าหน้าที่บูรณะเอกสารโบราณในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน (พีเพิลส์ เดลี่ ออนไลน์)
การบูรณะเอกสารโบราณหนึ่งเล่มต้องผ่านกระบวนการมากกว่า 20 ขั้นตอน ที่ศูนย์บูรณะเอกสารโบราณภาคตะวันตกของเสฉวน ในเมืองโบราณลั่วไต้ เขตหลงฉวนอี้ นครเฉิงตู เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่การแยกและซ่อมแซมหน้ากระดาษ ทำให้ชื้นและรีดเรียบ พับและตัดหน้ากระดาษ ไปจนถึงการเย็บด้วยเส้นไหมและติดที่คั่นหน้า
ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2551 ศูนย์แห่งนี้ได้ฟื้นฟูเอกสารโบราณล้ำค่า ภาพวาดและลายมือบุคคลสำคัญ จารึก รวมถึงเอกสารและแฟ้มข้อมูล ให้กับหน่วยงานมากกว่า 150 แห่ง ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงช่วยสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมผ่านเอกสารโบราณ แต่ยังทำให้ผู้คนได้สัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอย่างแท้จริง
ที่มา People’s Daily Online