เจาะลึก mdrt aia มาตรฐานระดับโลก การเป็นสุดยอดที่ปรึกษาการเงิน AIA

MDRT (Million Dollar Round Table) จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดอันดับผลงาน แต่เป็น สมาคมวิชาชีพที่เป็นอิสระระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในธุรกิจประกันชีวิตและการบริการทางการเงินประวัติและความเป็นมาของการก่อตั้ง MDRT ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) โดยมีจุดเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของ 32 ตัวแทนประกันชีวิตชั้นนำ ที่แต่ละคนสามารถขายกรมธรรม์ได้มูลค่ารวมถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปีเดียว โดยผู้ก่อตั้งมองว่าอาชีพตัวแทนประกันชีวิตต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่าการขายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องครอบคลุมทั้ง ผลงาน, ความรู้ , จรรยาบรรณ และการพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทำงาน แม้ว่า MDRT จะเป็นสมาคมอิสระ แต่ AIA Group ให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างจริงจัง จนทำให้ AIA เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่มีจำนวนสมาชิก MDRT มากที่สุดในโลก ติดต่อกันหลายปี สิ่งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ AIA ในการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพสูงสุด
ต้องทำอย่างไรถึงจะได้ตำแหน่ง mdrt aia?
การได้รับคุณวุฒิ mdrt aia ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวด โดยมีสามเกณฑ์ที่ตัวแทน AIA ต้องพิชิตนั่นก็คือ
- การผ่านเกณฑ์ผลงาน
a. คุณวุฒิ MDRT จะกำหนด เกณฑ์ขั้นต่ำของผลงาน ในแต่ละปี ซึ่งสามารถทำได้โดยการคำนวณจาก เบี้ยประกันภัยปีแรก (First Year Premium) ที่ขายได้ หรือ ค่าบำเหน็จ (Commission) ที่ได้รับ โดยผลงานจะถูกแปลงเป็นหน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่สมาคมกำหนด
b. AIA Agent ต้องยื่นหลักฐานผลงานการขายของตนเองให้กับสมาคม MDRT เพื่อตรวจสอบและรับรอง
2. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
a. สมาชิก MDRT ทุกคนต้องลงนามและยึดมั่นในจรรยาบรรณที่เข้มงวดของสมาคม ซึ่งเน้นความ ซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และการนำเสนอข้อมูลอย่าง โปร่งใส เท่านั้น
3. การชำระค่าสมาชิก
a. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ผลงานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกรายปีให้กับสมาคม MDRT เพื่อรักษาสถานะ โดยปกติ AIA อาจให้การสนับสนุนค่าธรรมเนียมนี้สำหรับตัวแทนที่มีผลงานถึงเกณฑ์
ความแตกต่างระหว่าง MDRT Agent และตัวแทน AIA ทั่วไป
แม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะถือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA เหมือนกัน แต่คุณวุฒิ mdrt aia เป็นเครื่องบอกถึงมาตรฐานความเป็นเลิศในระดับสากลโดยมีข้อแตกต่างนั่นก็คือ
- ฐานเงินเดือนและโครงสร้างรายได้
- ตัวแทน AIA ทั่วไป (Agent)ไม่มี ฐานเงินเดือนประจำ รายได้ทั้งหมดมาจาก ค่าบำเหน็จ (Commission) จากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยรายได้จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายและการบริการลูกค้า หากมีผลงานน้อย รายได้ก็อาจจะไม่สม่ำเสมอหรือน้อยตามไปด้วย
- MDRT Agent เช่นเดียวกับตัวแทนทั่วไป คือ ไม่มีฐานเงินเดือนประจำ แต่เนื่องจากตำแหน่งนี้ต้องทำผลงานให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานสากลที่สูงมากถ้าเทียบเท่าการขายกรมธรรม์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ทำให้รายได้หลักจากค่าคอมมิชชั่นจึงอยู่ในระดับที่ สูงมาก และมีแนวโน้มที่จะ สม่ำเสมอ เพราะผลงานถูกพิสูจน์แล้วว่าอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
- การันตีรายได้และผลงาน
- ตัวแทน AIA ทั่วไป (Agent)ไม่มีการการันตีรายได้ หรือเกณฑ์ผลงานขั้นต่ำที่เข้มงวดสำหรับการทำงานต่อเนื่องโดยจะยกเว้นเกณฑ์พื้นฐานในการต่ออายุใบอนุญาตเพราะว่าความผันผวนของผลงานจึงอาจทำให้รายได้ไม่แน่นอน
- MDRT Agent สำหรับสถานะ MDRT คือ การการันตีผลงาน ตามเกณฑ์สากลในแต่ละปี การที่พวกเขาสามารถติดคุณวุฒินี้ได้ซ้ำๆ หมายความว่าตัวแทนกลุ่มนี้มีวิธีการทำงานที่มีวินัย, มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง, และสามารถสร้างกระแสรายได้สูงได้อย่างต่อเนื่อง
- ขอบเขตและลักษณะการทำงาน
- ตัวแทน AIA ทั่วไป (Agent)โดยทั่วไปแล้วจะเน้นการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพพื้นฐาน รวมถึงการบริการหลังการขายตามหน้าที่หลัก โดยโฟกัสไปที่การตอบสนองความต้องการด้านความคุ้มครองพื้นฐานของลูกค้า
- MDRT Agent จะทำการเน้นการเป็น ที่ปรึกษาการเงินองค์รวม (Holistic Financial Planner) พวกเขามักจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆเพื่อวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า เช่น การใช้ประกันชีวิตในการ วางแผนภาษี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด, การจัดทำ แผนมรดก เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมีประสิทธิภาพ, หรือการให้คำปรึกษาด้าน ความมั่งคั่ง ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันควบการลงทุนของบริษัท
- ความน่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้า
- ตัวแทน AIA ทั่วไป (Agent) ส่วนมากจะเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนดโดยบริษัท AIA
- MDRT Agent จะมี “ตราประทับสากล” ของ MDRT ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ลูกค้ากลุ่ม HNWI (High Net Worth Individual) หรือกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ มักจะเลือกทำธุรกรรมกับตัวแทน MDRT เท่านั้นเพราะว่าเขาจะเชื่อมั่นใน มาตรฐานผลงาน และ จรรยาบรรณวิชาชีพ ในระดับสากลโดยส่วนใหญ่
- สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนจากบริษัท
- ตัวแทน AIA ทั่วไป (Agent) จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาตัวแทน, ค่าคอมมิชชั่น, และโบนัสตามแผนการตลาดของบริษัท
- MDRT Agent จะได้รับ สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก AIA เพื่อยกสถานะและสนับสนุนการทำงานกับลูกค้าระดับสูง เช่น สิทธิในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สำนักงาน, ที่จอดรถพิเศษ, การสนับสนุนค่าธรรมเนียมสมาชิก MDRT และที่สำคัญที่สุดคือ โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกของ MDRT เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายกับบริษัท
ไม่ได้ตำแหน่ง MDRT เป็นตัวแทนให้บริการ AIA ได้ไหม?
ได้แน่นอนเพราะว่าบริษัทไม่ได้บังคับให้เป็น MDRT ในการเป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA โดยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนได้แล้ว
- ใบอนุญาตคือสิ่งสำคัญที่สุดตราบใดที่มี ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่ออกโดย คปภ. ที่ยังไม่หมดอายุ คุณก็สามารถเป็นตัวแทน AIA และให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่
- MDRT คือ เป้าหมายแห่งความเป็นเลิศ ที่ AIA สนับสนุนให้ตัวแทนที่มีความทะเยอทะยานทำผลงานให้ถึง เพื่อยกระดับตนเองสู่การเป็นที่ปรึกษาระดับท็อป แต่ตัวแทนส่วนใหญ่ที่ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมและมีความรับผิดชอบ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของฐานเงินเดือนทั้งตัวแทนทั่วไปและตัวแทน MDRT ของ AIA ไม่มีฐานเงินเดือนประจำ รายได้ทั้งหมดมาจากค่าบำเหน็จ (Commission) จากการขายและการบริการลูกค้า แต่ MDRT คือข้อพิสูจน์ว่าสามารถสร้างรายได้ในระดับหลายล้านบาทต่อปีตามมาตรฐานโลกเท่านั้น
สรุป mdrt aia
mdrt aia ไม่ใช่หน่วยงานของ AIA แต่เป็น สมาคมวิชาชีพที่เป็นอิสระระดับโลก ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานตัวแทนประกันชีวิตให้ครอบคลุมทั้งด้าน ผลงาน, ความรู้, และ จรรยาบรรณ ซึ่ง AIA Group ถือเป็นผู้นำในการมีสมาชิก MDRT มากที่สุดในโลก
