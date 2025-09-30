รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรมวันหัวใจโลก ประจำปี 2568

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา จัดกิจกรรมเนื่องในวันหัวใจโลก (World Heart Day 2025) ภายใต้แนวคิด ‘Strong Heart Smart Health–สุขภาพดี เริ่มที่หัวใจแข็งแรง’ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายและความรุนแรงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชัย ยอวิทยา ผู้อำนวยการทั่วไป (ฝ่ายกิจการตัวแทน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ภายในงานมีเสวนาพิเศษ หัวข้อ ‘หนึ่งทีม หัวใจเดียว ดูแลได้ทุกเวลา (One Team, One Heart, All Hours)’ นำโดย นพ.อุฬาร วงศ์แกล้ว อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้แก่ นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกำหนดอาหาร ซึ่งดำเนินรายการโดย นพ.สุชาครีย์ วัฒนวิกย์กิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร และแพทย์ประจำศูนย์ Wellness Center เพราะ…‘สุขภาพหัวใจดี เริ่มจากทีมเวิร์กที่ดี’ ดูแลแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวและคนที่รักได้อีกครั้งหนึ่ง
.นอกจากนี้ ยังมีการจัดฐานกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพหัวใจมากมาย ได้แก่ นิทรรศการความรู้โรคหัวใจ, ให้คำแนะนำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพหัวใจ, บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ, การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วย Step Test, สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) และกิจกรรม Workshop จัดแจกันดอกไม้อโรมา เพื่อสร้างความสดชื่นและผ่อนคลาย
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นได้รับความสนใจจากผู้บริหาร ตัวแทนจากบริษัทไทยประกันชีวิต และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุมชั้น 11 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา