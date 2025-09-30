สวนสุนันทา-สมาคมวอลเลย์บอลฯ เจ้าภาพจัดแข่งลีกอะคาเดมี ประจำปี 2568 พร้อมอบรมผู้ตัดสินนานาชาติ

วันที่ 29 ก.ย. ที่ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลด์เด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นายไผท ฉายาบัตร หัวหน้าฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ร่วมแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและจัดอบรมคณะกรรมการตัดสิน ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอะคาเดมี ลีก ชาย และหญิง ประจำปี 2568 โดยงานแถลงข่าวในครั้งนี้มี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนันทพล ทองนิลพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และผู้ให้การสนับสนุน ร่วม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักกีฬา รวมถึงผู้สื่อข่าวเข้าร่วมครั้งนี้ด้วย
สำหรับ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 3 –10 ตุลาคม 2568 กำหนดใช้สนามจัดการแข่งขัน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
และการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี พ.ศ. 2569 แข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2568 กำนดใช้ ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อะคาเดมี ลีก ประจำปี พ.ศ. 2568 มีทีมสโมสรที่เข้าร่วมได้แก่
ประเภททีมชาย จำนวน 8 ทีม ได้แก่ สโมสรเอสโคล่า วีซี สโมสรสิงห์อุบล คิวเท ไหมไทย วีซี สโมสรเกษตรศาสตร์ศรีราชา วีซี สโมสรวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา สโมสรเมืองเลย วีซี สโมสรเทศบาลนครราชสีมา ปูกาญญา ซานเดอร์ส สโมสรธนบุรี 2024 วีซี และสโมสรประเสริฐกุล
ประเภททีมหญิง จำนวน 8 ทีม ได้แก่ สโมสรเอสโคล่า วีซี, สโมสรสิงห์อุบล คิวเท ไหมไทย วีซี, สโมสรสุพรีม วิชยานนท์ วีซี, สโมสรนครนนท์ วีซี, สโมสรสุพรรณบุรี วีซี, สโมสรแกรนด์สปอร์ต วีซี, สโมสรบีจี บางกอกกล๊าส วีซี และสโมสรแอมบาสเดอร์ ศรีสะเกษ วีซี
ส่วนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี พ.ศ. 2569 มีทีมที่เข้าร่วมได้แก่
ประเภททีมชาย จำนวน 5 ทีม ได้แก่ สโมสรแอร์ฟอร์ซ วีซี, สโมสรวอลเลย์บอลพิษณุโลก – เมืองพล, สโมสรธนบุรี 2024 วีซี, สโมสรชุมพรคอสโม วีซี และสโมสรแอมบาสเดอร์ ศรีสะเกษ วีซี
ประเภททีมหญิง จำนวน 3 ทีม ได้แก่ สโมสรพลังกาญจน์ วีซี, สโมสรวอลเลย์บอลอธิวัฒน์นครปฐม และสโมสรแอมบาสเดอร์ ศรีสะเกษ วีซี
กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น
เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ
ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601527 www.sdd.ssru.ac.th