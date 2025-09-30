รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมงาน “วันหัวใจโลก ประจำปี 2568”

วันที่ 29 กันยายน 2568 นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน “วันหัวใจโลก 2568” ณ ลานชั้นใต้ดิน อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การชม วิดีทัศน์ “ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และวันหัวใจโลก” สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) สำหรับประชาชน จากหน่วย EMS โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ การเสวนา “ประสบการณ์การเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ” โดยผู้ป่วยจริง อายุรแพทย์โรคหัวใจ และศัลยแพทย์ทรวงอกและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ การแสดงจากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู “ออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรง” และการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ รพจ.
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการงาน “วันหัวใจโลก” ของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้แก่ โรคหัวใจชนิดต่างๆ โรคหัวใจในเด็ก การผ่าตัดโรคหัวใจ ยารักษาโรคหัวใจ เรียนรู้การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆของโรคหัวใจ เช่น การเลิกสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจหลอดเลือดที่ขาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ณ บริเวณหน้าห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 20 ปีโดยนิทรรศการดังกล่าวจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ตามที่สมาพันธ์โรคหัวใจนานาชาติ (World Heart Federation : WHF) กำหนดให้วันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันหัวใจโลก (World Heart Day) และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมดำเนินการควบคุมและรับมือโรคหัวใจ เป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคหัวใจ และมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ โดยคำขวัญวันหัวใจโลกปีนี้ คือ Don’t miss a beat : อย่าพลาดจังหวะหัวใจ เพราะการดูแลหัวใจทุกวินาทีมีค่า และทุกจังหวะหัวใจคือชีวิต