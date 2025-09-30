MEA ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไฟฟ้าไทยที่ MEA SPARK เปิดให้ชม 1 ต.ค. 68

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เตรียมเปิด ‘MEA SPARK พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย’ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เพื่อยืนยันบทบาทการเป็นองค์กรพลังงานของมหานคร ที่ไม่เพียงสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้า แต่ยังทำหน้าที่สืบสานประวัติศาสตร์และเผยแพร่องค์ความรู้ให้สังคม
คมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA กล่าวว่า MEA SPARK มุ่งเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต ภายใต้แนวคิด Back to the Future Journey ที่ผสมผสานประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มวัย
สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 เขตวัดเลียบ อาคารประวัติศาสตร์อายุกว่า 109 ปี ซึ่งเคยเป็นสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศ MEA ได้ดำเนินการบูรณะให้คงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม พร้อมปรับพื้นที่ใช้สอยภายในให้เหมาะกับการจัดแสดงนิทรรศการและการเรียนรู้
การจัดแสดงภายใน MEA SPARK แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้น 1 เน้นการอนุรักษ์อาคารและโซน ‘Symphony of Light’ ที่นำเสนออนาคตพลังงานและ Smart City ชั้น 2 ภายใต้หัวข้อ ‘แสงแห่งความยั่งยืน’ ถ่ายทอดเรื่องราวการก่อตั้งการไฟฟ้านครหลวงและพัฒนาการด้านไฟฟ้าไทย ส่วนชั้น 3 ‘แสงแรกแห่งสยาม’ บอกเล่าช่วงก่อนมีไฟฟ้าใช้ในประเทศจนถึงการก่อตั้งโรงไฟฟ้าวัดเลียบ
MEA ยังจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม อาทิ การประกวดถ่ายภาพ ‘MEA SPARK แสงแรกแห่งสยาม…จุดประกายอนาคตที่ยั่งยืน’ ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับผลงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 และกิจกรรมวิ่งการกุศล ‘MEA SPARK RUN’ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทย และมูลนิธิรามาธิบดี
พิพิธภัณฑ์ MEA SPARK เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. (หยุดวันจันทร์) ผู้สนใจสามารถจองรอบเข้าชมได้ที่ https://measpark.mea.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร080-0790214