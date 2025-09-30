เครือซีพีคว้ารางวัล Platinum ด้านกิจกรรมโดดเด่นมุ่งลดก๊าซเรือนกระจก จากอบก.

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับรางวัลสูงสุด LESS FRIENDSHIP AWARDS 2025 ระดับองค์กร ประเภทกิจกรรมโดดเด่น ระดับ Platinum จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวมถึงการขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยืนยันบทบาทผู้นำด้าน Climate Action ขององค์กรระดับประเทศ
นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน Climate Action โดยตั้งเป้าเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี 2030 และก้าวสู่ Net Zero ภายในปี 2050 พร้อมเร่งเดินหน้าการฟื้นฟูระบบนิเวศทั้งบนบกและทางทะเล ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชน ผ่านกิจกรรม ENVI CAMP และ CP SEACO CAMP เพื่อเสริมพลังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2563 ซีพีได้รับการรับรองผลการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ LESS ด้านป่าไม้และการเกษตร จากโครงการสบขุ่นโมเดล กาแฟสร้างป่ากักเก็บคาร์บอน และมีการส่งโครงการสำคัญต่างๆ เข้าร่วมโครงการ LESS มาอย่างต่อเนื่อง อีก 7 โครงการ ได้แก่ โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ บ้านทุ่งใหม่, โครงการเกษตรยั่งยืนแม่วากโมเดล ณ แม่แจ่ม, โครงการปุ๋ยหมักเบญจมูล บ้านทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น, โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านดอนไชยป่าแขม จังหวัดพะเยา, โครงการ Waste is More : ปุ๋ยเปลือกเชอรี่กาแฟ สบขุ่นโมเดล จังหวัดน่าน และโครงการสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ โดยทั้งหมดสามารถลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวมกว่า 17,332 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)
ต่อมา เครือซีพีได้ต่อยอดและขยายผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2563–2568 ครอบคลุมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และทะเล รวมถึงการจัดการขยะ อาทิ งานอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า 4 ต้นน้ำ ปิง–วัง–ยม–น่าน, งานอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าอีสาน, งานอนุรักษ์ฟื้นฟูทางทะเล, กิจกรรม “ร้อยเรียงความดี ทะเลไทยยั่งยืน” ดำน้ำฟื้นฟูปะการังเทียม, โครงการธนาคารขยะชุมชนบ้านสบขุ่น, โครงการ LESS ภาคป่าไม้ ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน, โครงการคืนป่าแลกอาชีพทางเลือก ตลอดจนค่ายผู้นำเยาวชน ENVI Camp และ SEACO Camp ที่ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนทั้งบนบกและทางทะเล โดยผลจากการดำเนินโครงการเหล่านี้ ซีพีได้ปลูกต้นไม้แล้วกว่า 1.45 ล้านต้น บนพื้นที่ฟื้นฟูกว่า 12,800 ไร่, ฟื้นฟูปะการังเทียมกว่า 2,000 โครง เพื่อเพิ่มถิ่นที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำและสร้างรายได้ให้ชุมชนชายฝั่งเพิ่มขึ้น 21–39%, อีกทั้งยังคืนพื้นที่ป่าแล้วกว่า 3,000 ไร่ ซึ่งล้วนสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชน
นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรกว่า 80 หน่วยงาน ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน เครือซีพียังคงเดินหน้าตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่น ด้วยเป้าหมายการเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี 2030 และก้าวสู่ Net Zero ภายในปี 2050 เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่สมดุลและยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป