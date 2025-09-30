องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มอบวัคซีนพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง 10,000 เข็ม

เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) ตอกย้ำความมุ่งมั่น 75 ปี “Don’t Forget Them – เราไม่ทิ้งกัน” เดินหน้าสนับสนุนวัคซีนพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง โดยมอบวัคซีนจำนวน 10,000 เข็ม ให้แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างชุมชนปลอดภัย ปลอดโรคทั้งคนและสัตว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างถาวร
การมอบวัคซีนครั้งนี้นำโดย นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย พร้อมด้วยนายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล หัวหน้าฝ่ายโครงการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบให้แก่ น.สพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เริ่มสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่กรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 รวมแล้วเกือบ 100,000 เข็ม
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก พร้อมด้วยอาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์ ได้เข้าร่วมติดตามการทำงานของกรมปศุสัตว์ในโครงการเร่งรัดผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 61 ราย ทำหมันสุนัขและแมวได้ 94 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มอีก 101 ตัว สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กร และชุมชน ภายใต้พระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยสงคราม เพราะในหลายสถานการณ์ สัตว์มักถูกมองข้ามหรือรอความช่วยเหลือเสมอ สำหรับองค์กรฯ แล้ว ความช่วยเหลือไม่ใช่เพียงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน แต่คือการมุ่งเน้นสวัสดิภาพของสัตว์เป็นที่ตั้ง โดยทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการจัดหาอาหาร กรง และอุปกรณ์จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสัตว์และเจ้าของ สะท้อนพันธกิจ “Don’t Forget Them – เราไม่ทิ้งกัน” ที่เป็นหัวใจสำคัญตลอด 75 ปีที่ผ่านมา
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเชื่อมั่นว่า การสร้างโลกที่ปลอดภัยและน่าอยู่ ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่วมมือของมนุษย์ทุกคน ทั้งในฐานะเจ้าของสัตว์ เพื่อนร่วมโลก และผู้มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลและเอื้ออาทรต่อสัตว์ไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา แต่ยังเป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่มีความเมตตาและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต