ออมสิน ปลุกพลังการออม Gen Z ผ่านโรดโชว์ 4 ภาค

ธนาคารออมสิน จัดโรดโชว์ “ออมสิน presents เกิด แก่ เจ็บ ยาย Play/Save เล่นจริง เก็บเงินจริง” ดึงป๋อมแป๋มและผองเพื่อน ร่วมกับทีมโค้ชออม ลงพื้นที่ 4 ภาค สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา Gen Z กว่า 7,000 คน
นายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าส่งเสริมการออมและความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ด้วยการปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการออมตั้งแต่อายุน้อย และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินซึ่งเป็นพื้นฐานของคุณภาพ ชีวิตที่ดีในอนาคตล่าสุด จัดกิจกรรมโรดโชว์ “ออมสิน presents เกิด แก่ เจ็บ ยาย Play/Save เล่นจริง เก็บเงินจริง” ที่นำเสนอเรื่องการเงินในรูปแบบสนุก เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง
กิจกรรมดังกล่าวถ่ายทอดความรู้ โดยทีมโค้ชออม จากธนาคารออมสิน ร่วมกับพิธีกรชื่อดัง อาทิ ป๋อมแป๋ม–นิติ ชัยชิตาทร, เจนนี่ ปาหนัน, ปิงปอง–ธงชัย ทองกันทม และฝน Monster Fon นำเรื่องราวและประสบการณ์จริง มาเชื่อมโยงกับการเงิน เช่น การสำรวจอาชีพในฝันของ Gen Z การใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้ และการเตรียมตัว สู่โลกการทำงาน พร้อมสอดแทรกเทคนิควางแผนการเงิน การออม และการลงทุนอย่างเข้าใจง่าย
โรดโชว์จัดขึ้นใน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 7,000 คน สร้างแรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นใหม่หันมาออมเงินและวางแผนการเงินอย่างมีเป้าหมาย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริม เช่น บอร์ดเกม “มันนี่ปังปัง” ที่ช่วยให้เข้าใจการวางแผน การเงินอย่างเป็นระบบ และแอปพลิเคชัน “โค้ชออม” ที่จำลองสถานการณ์จริง เช่น การออมเพื่อการเกษียณ หรือซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสินพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทการเป็น ธนาคารเพื่อสังคม ที่มุ่งส่งเสริมการออมให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ของการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน