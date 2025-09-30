ครั้งแรกในไทย! การแสดงโดรนจากทีมคนไทยระดับโลก ผสานระบำสายน้ำสุดอลังการ

“THE RHYTHM OF THE SKY & WATER SYMPHONY By Thai Drone Show” วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม เตรียมพบกับปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ริมโค้งน้ำเจ้าพระยา “THE RHYTHM OF THE SKY & WATER SYMPHONY By Thai Drone Show” การแสดงโดรนสุดตระการตาจาก Thai Drone Show ทีมแสดงโดรนฝีมือคนไทย การันตีด้วยผลงานสุดอลังการกับงานระดับประเทศและอีเวนต์สำคัญมากมาย ครั้งแรกในประเทศไทย!! กับการแสดงโดรนผสมผสานระบำสายน้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “The ICONIC Multimedia Water Feature” เปลี่ยนท้องฟ้าและสายน้ำให้กลายเป็นเรื่องราวสุดพิเศษแห่งแสง สี เสียง ที่จะทำให้คุณตื่นตาไปกับความงดามของโดรนที่บินเรียงตัวกันเป็นรูปทรงต่างๆ อย่างน่าทึ่ง ผสานกับจังหวะของสายน้ำพุที่เต้นระบำไปตามทำนองเพลงอย่างตราตรึงใจตลอด 10 นาทีเต็ม! กับการแสดงทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2568 วันละ 1 รอบ เวลา 20.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กสำคัญของไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุด
ไอคอนสยาม พร้อมเปิดพื้นที่และสนับสนุนศักยภาพของคนไทย โดยการแสดงของ Thai Drone Show ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นฝีมือของคนไทยที่ก้าวไกลสู่สากล เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะจุดประกายให้คนไทยรุ่นใหม่กล้าที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกได้เช่นกัน
ห้ามพลาด! มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับการแสดงที่จะสะกดทุกสายตาและสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม “THE RHYTHM OF THE SKY & WATER SYMPHONY By Thai Drone Show” วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1338 และ Facebook : ICONSIAM